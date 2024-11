Bombe : Le PSG confirme son départ du Parc des Princes !

Nouveau directeur général du PSG, Victoriano Melero a fait le point sur le sujet brûlant du stade. Et visiblement, Nasser Al-Khelaïfi et les siens restent sur leur position vis-à-vis du Parc des Princes.

Fini le Parc des Princes ? Le PSG rêve d’un nouveau stade géant

Désireux d’augmenter ses revenus, le PSG a manifesté le souhait de racheter le Parc des Princes depuis plusieurs années. Mais Anne Hidalgo, Maire de Paris, s’y oppose fermement. La Maire a martelé à maintes reprises que le stade de 48.000 places est une propriété de la ville et qu’il n’est pas à vendre. Conséquence, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé qu’il cherchait un nouveau site pour son futur stade. Une décision confirmée ce lundi par Victoriano Melero.

« Une des conditions pour le futur stade, c’est d’être propriétaire. Donc la position n’a pas changé et aujourd’hui, on continue à travailler, à prospecter pour voir toutes les options possibles afin d’avoir le stade du futur pour le Paris Saint-Germain, dont il sera propriétaire », a confié le nouveau directeur général du PSG au cours d’une conférence de presse organisée au Parc des Princes, dans des propos rapportés par le quotidien Le Figaro.

Selon le dirigeant français, le Parc des Princes ne répond plus aux besoins actuels du Paris Saint-Germain. « Aujourd’hui, le stade est au maximum de ce qu’il peut donner. Comment faire évoluer ce stade pour permettre au club de se positionner au niveau des plus grands clubs ? Sur le modèle, il y a la volonté de ne pas être locataire, mais propriétaire en raison des montants évoqués pour l’extension. Quel modèle pour ce stade ? Pour accompagner la croissance du PSG, il faudra trouver des relais de croissances, ça passe par plus de capacité », a expliqué Victoriano Melero.

Selon plusieurs sources, le stade pourrait bien se situer à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines.