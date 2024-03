PSG : C’est terminé ! Le Paris SG quitte le Parc des Princes

Bloqué par le refus de la Mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes, le PSG a pris la décision ferme de construire un nouveau stade en Île-de-France.

Le PSG officialise sa volonté de construire un nouveau stade

Nasser Al-Khelaïfi ne bluffait pas lorsqu’il déclarait en février dernier : « c’est fini, on veut bouger du Parc des Princes. » D’après les informations livrées ce vendredi par le journal Le Parisien, le Paris Saint-Germain s’éloigne de plus en plus de son mythique stade de football.

En effet, le quotidien régional révèle que la direction du club de la capitale française a adressé un courrier le 11 mars dernier à Jean-Pierre Chaulet, le président de la commission d’enquête du schéma directeur de la région Île-de-France, pour lui confirmer sa volonté de construire un nouveau stade.

Face à l’intransigeance de la Mairie de Paris et de sa première magistrate Anne Hidalgo de lui céder l’enceinte, le PSG officialise désormais sa volonté de déménager du Parc des Princes pour construire un nouvel édifice plus grand en Île-de-France. Toujours selon la même source, Victoriano Melero, le secrétaire général du Paris SG, assure notamment que « le maintien du PSG au Parc des Princes n’est à ce jour pas assuré. » L’objectif, trouver un site de 50 hectares pour construire un nouveau stade dans un rayon de 20 kilomètres de la capitale.

Saint-Germain-en-Laye veut voir l’histoire se poursuivre au Parc des Princes

Plusieurs communes d’Île-de-France ont déjà manifesté leur envie d’accueillir le Paris Saint-Germain. Mais pour l’heure aucun prétendant ne se dégage. Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye, dont l’histoire et le nom sont pourtant associés à jamais au club parisien, a annoncé qu’il renonçait à accueillir le nouveau stade.

« J’ai dit aux dirigeants du PSG et à Valérie Pécresse que ce n’était pas possible à Saint-Germain », a confié l’élu municipal, qui évoque une offre de transport insuffisante et la crainte de nuisances de circulation pour les habitants. « Je ne désespère toujours pas que le club et la Ville de Paris parviennent à un accord. Car on est tous attachés au Parc des Princes », a ajouté Arnaud Péricard.