Tensions à l’OM : Jean-Pierre Papin enfin fixé sur son sort à Marseille

Après une période de vives tensions internes, la direction de l’OM a pris une décision concernant l’avenir de Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak à la tête de la réserve phocéenne.

Jean-Pierre Papin maintenu à son poste à l’OM, Ali Zarrak écarté

Au lendemain de sa défaite face au Paris Saint-Germain (3-0), l’Olympique de Marseille a vécu une crise profonde au sein de son équipe réserve. Des divergences entre Jean-Pierre Papin et la direction sportive de l’OM concernant la gestion des jeunes joueurs ont créé des tensions en interne. Au point où des rumeurs sur une possible démission du Ballon d’Or 1991 ont circulé dans la cité phocéenne.

Mais contrairement à ces spéculations, Jean-Pierre Papin conserve son poste d’entraîneur de la réserve de l’OM. RMC Sport assure en effet que cette décision a été prise à la suite d’un entretien entre l’ancien attaquant français et le président Pablo Longoria. La direction marseillaise a souhaité maintenir JJP, figure emblématique du club, en contact avec les jeunes joueurs.

En revanche, Ali Zarrak, qui assurait le lien entre l’équipe première et la réserve, ne remplira plus cette fonction. Même si son travail est apprécié, notamment dans le recrutement et l’intégration des jeunes talents, les tensions avec Jean-Pierre Papin ont rendu cette collaboration impossible. L’objectif de l’OM est désormais de trouver un équilibre entre les ambitions sportives de la réserve et la formation des jeunes joueurs.

Le club souhaite que les Minots puissent intégrer l’équipe professionnelle en douceur, tout en permettant à la réserve de jouer un rôle compétitif en National. Cette décision devrait donc mettre un terme à une crise qui a agité l’OM ces derniers jours. Marseille espère retrouver une certaine sérénité et se concentrer sur ses objectifs sportifs.