Montpellier HSC : Jordan Ferri déçu du résultat contre le Havre AC

Ce dimanche soir, Le Havre AC a profité de la fébrilité du Montpellier HSC pour mettre fin à une série noire de six matchs sans victoire. Le MHSC, qui espérait offrir une victoire à ses supporters, les Ultras de la Paillade, a dû s’incliner sur le score de 0-1. Jordan Ferri revient sur ce résultat décevant pour exprimer sa frustration.

Défaite amère pour Montpellier HSC, selon Jordan Ferri

L’unique but de la rencontre a été marqué à la 73e minute par Abdoulaye Touré sur un penalty bien exécuté. Cette défaite de justesse a été une véritable déception pour Jordan Ferri, qui s’est exprimé au micro de DAZN. Le capitaine par intérim a confié sa frustration : « Gros coup au moral ce soir, car on perd sur un fait de jeu, alors qu’on n’avait pas forcément subi d’occasions. » Abordant les problèmes défensifs et offensifs, Jordan Ferri a confirmé qu’il existe effectivement un souci, le but encaissé étant consécutif à une faute de main. Une erreur qui aurait pu être évitée, permettant ainsi au MHSC de décrocher au moins un match nul.

« On n’a pas été mis en danger outre mesure, et malheureusement, sur une main maladroite, on concède ce penalty à un quart d’heure de la fin. Derrière, on a essayé de pousser, mais on n’a pas su les mettre suffisamment en difficulté pour égaliser », a ajouté le milieu de terrain français de 32 ans. Il y a désormais urgence, et le Montpellier HSC doit se ressaisir au plus vite pour éviter la colère des supporters montpelliérains. Certes, depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le système de jeu a montré des améliorations, mais selon Jordan Ferri, ce n’est pas ce qui compte le plus en ce moment.

« Même s’il y a eu du mieux dans le jeu, ça n’est pas pour moi la priorité. La priorité, c’est de prendre les trois points, peu importe la manière. » Pour lui, le Montpellier HSC doit gagner pour éviter la relégation en Ligue 2, même si cela implique de jouer de manière moins séduisante. Le prochain match contre le Stade Brestois sera crucial, et les joueurs devront montrer un tout autre visage.