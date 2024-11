L’OM retrouve le calme : Mise au point sur le clash Papin-Zarrak

Le calme est revenu à l’OM. Le président marseillais a réussi à éteindre l’incendie provoqué par le conflit entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak. L’Equipe apporte d’ailleurs une mise au point sur cette affaire.

Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak, chacun à sa place à l’OM

L’Olympique de Marseille a réussi à éteindre un foyer de tension interne qui opposait Jean-Pierre Papin, légende du club, à Ali Zarrak. Les divergences entre les deux hommes, notamment sur la gestion de l’équipe réserve, avaient créé un climat délétère au sein de l’institution phocéenne.

Face à cette situation, Pablo Longoria, président de l’OM, a pris les choses en main en organisant une rencontre avec les deux protagonistes. L’objectif était clair : apaiser les tensions et trouver une solution pérenne. À l’issue de ces discussions, le président marseillais a tranché : Jean-Pierre Papin conservera ses fonctions à la tête de l’équipe réserve, tandis qu’Ali Zarrak sera affecté à d’autres missions.

Selon les informations de L’Équipe, cette résolution a été motivée par le désir de mettre un terme aux frictions personnelles qui entravaient le bon fonctionnement du club. « Il ne s’agissait pas de juger qui est le méchant et qui est le gentil. Certaines personnes ne peuvent simplement pas travailler ensemble », a confié une source interne à propos de ce clash.

En choisissant de conserver Jean-Pierre Papin et de réaffecter Ali Zarrak, l’OM espère tourner la page et retrouver la sérénité nécessaire pour se concentrer sur les objectifs sportifs. Cette décision marque une nouvelle étape dans la gestion du club et témoigne de la volonté de Pablo Longoria de fédérer toutes les forces vives autour du projet marseillais.