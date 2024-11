PSG – Atlético Madrid : Les compos tombent, Luis Enrique face à un dilemme

À la veille du choc de la quatrième journée de Ligue des Champions entre le PSG et l’Atlético Madrid au Parc des Princes, les médias spéculent sur les compositions probables de Luis Enrique et Diego Simeone.

Luis Enrique face à un choix cornélien pour l’attaque du PSG

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain (19e) affronte l’Atlético Madrid (27e) au Parc des Princes pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, à 21 heures. Alors que les deux équipes ont forcément besoin de points pour revenir dans la compétition, ce choc promet d’être passionnant. Si la composition parisienne semble se dessiner, une incertitude plane sur l’identité du gardien titulaire et l’attaque.

Ces derniers jours, les rumeurs s’intensifient autour d’un possible remplacement de Gianluigi Donnarumma. Lors du dernier match contre le RC Lens, c’est Matvey Safonov qui a gardé les cages des Rouge et Bleu. Luis Enrique avait alors justifié ce choix par la nécessité d’adapter son équipe au pressing intense des hommes de Will Still.

Le technicien espagnol, connu pour ses rotations et ses choix parfois surprenants, pourrait à nouveau bousculer les habitudes. Les performances en demi-teinte de Donnarumma depuis le début de saison et la bonne entrée en matière de Matvey Safonov alimentent les spéculations. Si les indices se multiplient, rien n’est encore officiel et Luis Enrique pourrait très bien reconduire l’international italien dans les buts.

En dehors de cette interrogation, la composition parisienne semble se dessiner. Le retour de Zaïre Emery apporte une touche de dynamisme au milieu de terrain. En attaque, Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Bradley Barcola sont pressentis pour être alignés. Même si la possibilité de voir Kang-In Lee occuper le poste de faux 9 auprès de Dembélé et Barcola existe aussi.

De son côté, l’Atlético Madrid, solide et expérimenté, viendra à Paris avec l’ambition de créer la surprise. Les Colchoneros, habitués à ce genre de rencontre, pourraient poser de sérieux problèmes à la défense parisienne. Surtout que Diego Simeone et ses garçons sont dans l’obligation de faire un résultat demain soir pour garder intactes leurs chances de qualification en huitième de finale.

Composition probable du PSG

Gardien : Safonov/Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre Emery, Vitinha, Neves

Attaquants : Dembélé, Asensio/Lee, Barcola.

L’équipe possible de l’Atlético Madrid

Gardien : Oblak

Défenseurs : Molina, Witsel, Lenglet, Galan

Milieux : Barrios, Koke, Lino

Attaquants : Simeone, Griezmann, Alvarez.