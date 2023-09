Avant le premier Classique de la saison contre l’OM, ce dimanche soir au Parc des Princes, une incroyable info tombe pour Ousmane Dembélé, attaquant du PSG.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé déjà sur le départ à Paris ?

Cet été, Ousmane Dembélé a signé au Paris Saint-Germain contre un chèque de 50,4 millions d'euros. Mais l’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone n'a pas encore convaincu. À tel point que le club de la capitale pourrait le prêter dès le prochain mercato hivernal. En effet, d’après les informations du tabloïd britannique le Mirror, le PSG serait à la recherche de liquidités. Pour alléger sa masse salariale, le champion de France en titre envisagerait de prêter Dembélé lors du mercato hivernal.

Après avoir recruté Ousmane Dembélé, le Paris SG a fait venir Goncalo Ramos et aussi Randa Kolo Muani. Sans oublier les milieux offensifs Marco Asensio et les jeunes Bradley Barcola (21 ans), Kang-In Lee (22 ans) et Cher Ndour (19 ans). Le Paris SG fait donc face à une abondance de biens dans le secteur offensif. Si aucune décision n’a été prise pour le moment, l’international français de 26 ans disposerait déjà de quelques prétendants, surtout en Angleterre.

Ousmane Dembélé affole la Premier League

En effet, Arsenal en pincerait pour Ousmane Dembélé d’après les informations du média britannique. Les Gunners chercheraient une solution pour suppléer Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Le coéquipier de Kylian Mbappé aurait le profil idéal aux yeux de Mikel Arteta. Des équipes comme Tottenham ou encore West Ham seraient également positionnées pour récupérer l’ancien ailier du Stade Rennais. Pour l’instant, Ousmane Dembélé conserve la confiance de Luis Enrique.

« Si j’étais supporter d’une équipe, je paierais pour voir Ousmane Dembélé. C’est un joueur totalement différent. Il est imprévisible, déborde et fait de la magie. C’est vrai qu’il a peut-être raté des choses et n’a pas marqué son premier but, mais le jour où cela arrivera, je suis sûr qu’il marquera beaucoup plus tard. Cela arrive à tous les attaquants. C’est merveilleux pour un entraîneur d’avoir à disposition un joueur de cette qualité et de ce niveau », a récemment déclaré l’entraîneur du Paris SG.