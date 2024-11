Mercato Stade Rennais : Habib Beye pour remplacer Julien Stéphan ?

Le nom de Habib Beye circule avec insistance pour remplacer Julien Stéphan au Stade Rennais. Le technicien breton, sous pression, pourrait en effet être limogé cette semaine.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye, le sauveur espéré ?

Le Stade Rennais traverse une période difficile depuis le début de la saison. La direction du Stade Rennais s’active pour trouver rapidement un nouvel entraîneur afin de redresser la barre et de relancer la saison. Les Rouge et Noir ont enregistré 5 défaites, deux matchs nuls et trois victoires après 10 journées en Ligue 1, un bilan inquiétant pour une équipe qui vise l’Europe.

Le technicien du club, Julien Stéphan va donc faire les frais des mauvais résultats de l’équipe en ce début de saison. Le directeur sportif, Frédéric Massara, et la famille Pinault doutent de plus en plus de la capacité de Julien Stéphan à redresser la barre.

Selon France Bleu Armorique, Habib Beye, libre de tout engagement, serait une piste privilégiée pour reprendre les rênes de l’équipe. La source précise que l’ancien coach du Red Star pourrait être accompagné de Mathieu Le Scornet, un ancien adjoint de Julien Stéphan. Ce duo pourrait apporter un souffle nouveau au club.

Les dirigeants rennais flairent également d’autres pistes. Sergio Conceiçao, libre depuis son départ de Porto FC, serait également sur les tablettes des pensionnaires du Roazhon Park. Selon Foot Mercato, cette option serait même très sérieuse. L’entraîneur portugais, connu pour son jeu offensif et sa rigueur tactique, pourrait séduire les dirigeants rennais en quête d’un renouveau. Rudi Garcia, Patrick Vieira, Igor Tudor sont également ciblés.