Transfert-Choc au PSG : William Saliba tranche pour son avenir

En plus de Théo Hernandez, défenseur de l’AC Milan, le PSG rêve d’un autre international français avec William Saliba. Mais le joueur d’Arsenal semble avoir d’autres plans en tête pour la suite de sa carrière.

Le PSG prêt à lâcher un chèque de 95M€ pour William Saliba ?

Le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir renforcé son axe central avec Willian Pacho, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur William Saliba. D’après les renseignements du site Fichajes, Nasser Al-Khelaïfi disposé à débourser jusqu’à 95 millions d’euros pour attirer le défenseur central d’Arsenal, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027 avec les Gunners.

Cette piste semble séduisante pour Luis Enrique qui souhaite renforcer la concurrence au sein de son effectif. William Saliba, formé à l’AS Saint-Étienne et révélé à Marseille, possède un profil très intéressant avec sa jeunesse, sa technique et sa puissance physique. À 23 ans, le natif de Bondy pourrait apporter une nouvelle dimension à la défense parisienne.

Toutefois, l’opération s’annonce complexe. Le club anglais ne souhaite pas se séparer de son jeune défenseur, devenu un élément incontournable de l’équipe de Mikel Arteta. De plus, le passé marseillais de Saliba pourrait poser question aux supporters parisiens.

Enfin, l’arrivée de Saliba pourrait remettre en question le statut de Marquinhos, capitaine du PSG et courtisé par l’Arabie Saoudite. Le feuilleton Saliba promet ainsi d’être animé lors du prochain mercato estival. Même si le principal concerné semble déjà fixé sur la suite de sa carrière.

William Saliba dit non au Paris SG

Et selon les informations de TeamTALK, le partenaire de Gabriel Jesus ne serait pas non plus favorable à un retour en Ligue 1, trois ans après avoir quitté l’OM. Pour la suite de sa carrière, Saliba veut rester encore en Premier League. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.