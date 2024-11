Coup de tonnerre au Stade Rennais : Frédéric Massara bientôt viré ?

Frédéric Massara, arrivé au Stade Rennais avec de grandes ambitions, voit déjà son mandat mis à l’épreuve. Les résultats sportifs décevants et les interrogations sur le recrutement estival remettent en question son rôle au sein du club breton.

Stade Rennais : L’avenir de Frédéric Massara au SRFC sous le feu des critiques

Après avoir terminé la saison dernière avec des résultats catastrophiques et une absence en Coupes d’Europe, le Stade Rennais a lancé sa grande révolution. Pour mener à bien la nouvelle politique et assurer la restructuration de l’effectif rennais, la direction du club a fait confiance à Frédéric Massara. L’arrivée de l’Italien a suscité beaucoup d’espoir et d’ambition au SRFC. Cependant, les choses sont loin de se passer comme prévu.

Le mercato estival orchestré par Frédéric Massara a été marqué par l’arrivée de nombreux joueurs nordiques, ainsi que par le recrutement de Mika Faye en provenance du FC Barcelone. Ce qui a impliqué le départ de plusieurs joueurs clés du Stade Rennais. Si ces choix ont été salués à l’époque, les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous. Les performances décevantes de l’équipe ont relancé le débat sur la pertinence de ces recrutements.

« Ce que donne l’équipe sur le terrain n’est pas à la hauteur. Certainement que je dois assumer mes responsabilités par rapport à ça. Et je le fais, voilà. A côté de ça, on verra où l’équipe arrivera et l’histoire dira si c’est une équipe à la hauteur et à quel niveau elle arrivera. Aujourd’hui le niveau malheureusement est insuffisant », a réagi le directeur sportif du SRFC après cette nouvelle débâcle.

Julien Stéphan, bouc émissaire ?

Après un début de saison en fanfare, avec un succès éclatant 3-0 assuré d’entrée face à l’OL, le Stade Rennais s’est progressivement effondré. Les hommes de Julien Stéphan sont sur un triste bilan de trois victoires, deux nuls et cinq défaites en dix journées de Ligue 1. Ils n’occupent qu’une regrettable place de 13e pour un club qui a dépensé plus de 80 millions d’euros pour son mercato.

La défaite 4-0 subie face à l’AJ Auxerre n’a fait qu’empirer la situation des Rouge et Noir. « C’est un sentiment de déception énorme. On ne s’attendait pas du tout à ça. Franchement on pensait beaucoup mieux et aujourd’hui ça a été vraiment une performance très insuffisante », avait déclaré Frédéric Massara. Pendant ce temps, en interne, il ne ferait plus l’unanimité, selon France Bleu Armorique, à cause de son recrutement remis en cause.

Massara et Stéphan, un destin croisé ?

Mais dans cette situation compliquée, c’est Julien Stéphan qui semble être le plus menacé. Des noms circulent déjà pour le remplacer. La situation à Rennes est complexe. Le club doit trouver les bonnes solutions pour redresser la barre et retrouver les sommets. Un changement à la tête du recrutement pourrait être envisagé, mais il ne serait pas sans risques, tandis que l’avenir de Julien Stéphan au club n’est plus certain.

Les propriétaires du club breton suivent de près la situation et pourraient frapper à tout moment. « On discute toujours avec les propriétaires. On échange régulièrement donc ce n’est pas cette semaine en particulier. Il y a un échange continu et constant avec les propriétaires par rapport au club qu’ils ne manquent jamais », a récemment fait savoir Frédéric Massara.