OL – ASSE : Qui est le véritable favori du derby explosif !

L’ASSE et l’OL s’affrontent dimanche, après deux ans sans derby. À quelques jours de la rencontre entre les deux clubs ennemis, quelle équipe est dans la meilleure dynamique et part favorite ?

Derby : L’ASSE sans son public, l’OL fragile à domicile

L’ASSE va retrouver son grand rival, l’OL, dimanche soir, dans un derby qui s’annonce bouillant. Malheureusement pour les supporters stéphanois, un arrêté préfectoral les empêche de se déplacer à Lyon. Les Verts seront donc privés de leur douzième homme.

À Lyon, l’ambiance devrait être électrique, les supporters lyonnais espérant voir leur équipe renouer avec la victoire. Toutefois, l’OL traverse une période difficile. Les Gones n’ont plus gagné depuis trois matchs et peinent à confirmer leurs ambitions. Les Lyonnais sont particulièrement vulnérables à domicile, où ils ont déjà laissé des points face à l’AS Monaco (0-2), l’OM -2-3) et l’AJ Auxerre (2-2).

De son côté, l’ASSE n’est pas en meilleure forme à l’extérieur. Les Verts ont un bilan très faible loin de Geoffroy-Guichard. Malgré une victoire encourageante face au RC Strasbourg (2-0), l’équipe d’Olivier Dall’Oglio reste sur une série de résultats décevants (6 défaites en 10 journées).

OL-ASSE : L’Olympique Lyonnais favori, mais le derby reste indécis

Les statistiques penchent en faveur de l’OL, qui occupe une place (6e) plus élevée au classement. Cependant, le derby est un match à part, où les statistiques n’ont souvent que peu d’importance. L’enjeu est tel que toutes les prévisions peuvent être bouleversées.

En résumé, ce derby s’annonce indécis. Les deux équipes sont en difficulté et auront à cœur de l’emporter pour redorer leur blason. L’absence des supporters stéphanois pourrait être un handicap supplémentaire pour l’ASSE, mais le derby réserve parfois des surprises.