PSG – Atletico Madrid : Le cauchemar continue pour le PSG en Ligue des Champions

Le PSG a vécu une soirée cauchemardesque face à l’Atlético de Madrid mercredi soir en Ligue des Champions. Après avoir mené au score, les Parisiens ont finalement concédé la défaite dans les toutes dernières secondes de la rencontre sur un contre fatal.

PSG – Atlético Madrid : Un début de match en fanfare pour les Parisiens

La situation est loin de s’arranger pour le PSG dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Avec seulement quatre points au compteur et tenus en échec par le PSV, les Parisiens devaient réagir mercredi soir face à l’Atlético de Madrid. Si l’adversaire est de taille, les Français sont tout de même parvenus à vite imposer leur rythme avec une domination territoriale.

Achraf Hakimi (1ère et 10e) et Ousmane Dembélé (5e et 6e), tous très actifs en début de match, ont manqué tour à tour valider la bonne entame de match des Parisiens. Le PSG finira par être récompensé juste avant la fin du premier quart d’heure. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris l’avantage grâce à un but de Warren Zaïre-Emery, bien servi par Dembélé.

Quelle erreur de Lenglet qui permet à Zaïre-Emery d'ajuster tranquillement Oblak ! 😳



Le jeune milieu de terrain parisien a profité d’une erreur défensive de Lenglet pour tromper Oblak. Mais leur joie a été de courte durée. Sur un contre rapide, Molina a égalisé pour les Colchoneros, profitant d’une relance malheureuse de Nuno Mendes.

Une domination stérile et un scénario cruel

En seconde période, le PSG a multiplié les occasions mais s’est heurté à un bloc défensif de l’Atlético très compact. Les tentatives de Dembélé, Barcola et Hakimi ont été repoussées par Oblak ou par la défense madrilène. Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, l’Atlético a frappé à la dernière seconde.

Sur un contre, Antoine Griezmann retrouve Correa du côté opposé de la défense. L’Argentin parvient à tromper Donnarumma, coupable d’une erreur de main, d’une frappe sèche, offrant la victoire aux Colchoneros. Ce scénario cruel vient assombrir un peu plus le tableau pour le PSG, déjà en difficulté en Ligue des Champions.