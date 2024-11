Mercato : L’ASSE a laissé filer deux pépites, elles brillent ailleurs !

A l’ASSE, les recrues du dernier mercato estival ne donnent pas encore toutes pleinement satisfaction. Pourtant, les Verts avaient l’occasion de frapper de jolis coups, qu’ils ont laissé filer vers d’autres clubs.

Mercato : Sébastian Nanasi et Thierno Barry, les deux coups manqués de l’ASSE

Le mercato estival de l’ASSE a été marqué par l’arrivée de nombreux joueurs. Mais avec le recul, les Verts peuvent nourrir de sérieux regrets concernant deux pistes qui n’ont pas abouti : celles menant à Sebastian Nanasi et Thierno Barry. Le milieu de terrain suédois, qui a brillé avec Malmö, était l’une des priorités de l’ASSE. Malgré l’intérêt des Stéphanois, c’est finalement le Racing Club de Strasbourg qui a réussi à s’attacher ses services.

Depuis son arrivée en Ligue 1, Nanasi a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui, avec des statistiques impressionnantes, soit 3 buts et 2 passes décisives en 9 matchs. Son profil technique et créatif aurait parfaitement complété le jeu de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, en manque d’idées dans le secteur offensif.

Thierno Barry : la nouvelle pépite de Villarreal

Autre regret pour les Verts, le jeune attaquant Thierno Barry. Révélation du championnat suisse avec le FC Bâle, Barry a été recruté par Villarreal pour un montant de 14 millions d’euros. En Espagne, il confirme tout son potentiel et s’impose comme l’une des jeunes pépites du championnat. Son profil de buteur prolifique aurait été idéal pour renforcer l’attaque de l’AS Saint-Etienne.

Des regrets amers pour l’ASSE

Ces deux dossiers non aboutis montrent à quel point le mercato est un exercice délicat. L’ASSE a manqué de réussite sur ces deux dossiers, et ces regrets pourraient peser lourd dans les mois à venir. Il faudra désormais que les dirigeants stéphanois redoublent d’efforts pour trouver de nouvelles pépites et renforcer l’effectif.