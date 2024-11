Le dimanche 10 novembre 2024, le Stade de Reims se rendra au Stade Océane pour affronter le Havre AC lors de la quatrième journée de Ligue 1. Luka Elsner pourrait, pour cette rencontre, compter sur le retour de Teddy Teuma.

Retour de Teddy Teuma à l’entraînement

Arrivé au Stade de Reims en juillet 2023, Teddy Teuma s’est rapidement adapté à son nouveau club. Ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise, c’est sa première expérience en Ligue 1, et elle s’avère être une réussite. Le milieu relayeur maltais a en effet disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, marquant six buts et délivrant trois passes décisives.

Stade de Reims : Teddy Teuma, prêt à jouer face au Havre AC ? 3

Son impact a contribué à la neuvième place de Reims en Ligue 1 avec 47 points, seulement quatre de moins qu’une qualification pour une compétition européenne.Pour la saison en cours, cependant, Teddy Teuma et le Stade de Reims connaissent un début plus difficile. Individuellement, le milieu central maltais compte six apparitions, tandis que quatre autres rencontres lui ont échappé.

Déjà absent lors du premier match de la saison à cause d’une suspension infligée par la commission disciplinaire de la LFP, il a également manqué un deuxième match en raison d’une blessure. Depuis, il a joué plusieurs rencontres, mais il est resté sur la touche lors des deux dernières en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Aux dernières nouvelles, Teuma a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement, et il pourrait bien figurer dans le groupe pour le match contre le Havre AC, même si un rôle de remplaçant est plus probable.