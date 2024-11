OM – Auxerre : De Zerbi veut régler un problème persistant au Vélodrome

L’OM, qui accueille l’AJ Auxerre vendredi soir, peine à s’imposer à domicile cette saison. Un défaut que Roberto De Zerbi veut régler au plus vite.

L’OM, un géant à l’extérieur et un nain à domicile ?

L’Olympique de Marseille vit une saison pour le moins paradoxale. Si les résultats à l’extérieur sont flatteurs avec un record de buts inscrits, la situation est bien différente au Vélodrome. En effet, en déplacement, l’OM est une véritable machine de guerre. Cinq victoires en six matchs témoignent de la solidité et de l’efficacité des hommes de Roberto De Zerbi.

Les Marseillais semblent s’épanouir loin de leurs bases, trouvant les ressources nécessaires pour dominer leurs adversaires. Pourtant, à domicile, le constat est alarmant avec une seule victoire en quatre matchs. Ce bilan est bien en deçà des attentes et de l’engouement du public du Vélodrome. Cette dichotomie intrigue et interroge.

Roberto De Zerbi réclame plus de régularité au Vélodrome

Face à cette situation, Roberto De Zerbi appelle ses joueurs à retrouver la même constance à domicile qu’à l’extérieur. L’entraîneur de l’OM pointe du doigt un manque de réalisme et de rigueur dans certains matchs à domicile.

Il espère que ses joueurs sauront tirer les leçons des erreurs passées et retrouver leur efficacité devant leur public. « Il faut réaliser à domicile des prestations comme contre Toulouse, Nantes ou encore Brest » a-t-il déclaré en conférence de presse. La réception d’Auxerre ce vendredi soir s’annonce comme un test important pour l’OM.

Les coéquipiers de Léonardo Balerdi devront faire preuve de solidité défensive et d’efficacité offensive pour s’imposer et lancer une série de victoires à domicile. Les supporters marseillais attendent avec impatience de voir leur équipe retrouver son niveau de jeu et confirmer son statut de sérieux prétendant au titre.