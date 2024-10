OM : Leonardo Balerdi, le brassard trop lourd pour son statut ?

Leonardo Balerdi, promu capitaine de l’OM, peine à confirmer les attentes placées en lui. Ses performances irrégulières soulèvent des questions sur sa capacité à assumer ce rôle.

OM : Leonardo Balerdi, le capitaine qui vacille

Depuis le début de la saison, le défenseur argentin alterne le bon et le moins bon. S’il a montré de belles qualités par moments, Leonardo Balerdi a également commis des erreurs coûteuses, notamment lors des grands matchs. Sa prestation face au PSG a été particulièrement critiquée. Alors que l’OM était mené 1-0, il dévie malheureusement un centre de Hakimi dans les buts de Geronimo Rulli.

Un peu plus tôt en début de saison, Balerdi s’est rendu coupable d’une faute qui lui a valu un carton rouge face à l’OL. Heureusement, les hommes de Roberto De Zerbi ont fini par s’imposer 3-2. Des performances mitigées qui emmènent les observateurs à s’interroger sur la capacité du défenseur central à gérer la pression du capitanat.

Les doutes s’accumulent autour de Leonardo Balerdi

Certains estiment que Balerdi manque d’expérience et qu’il aurait besoin d’un joueur plus expérimenté à ses côtés. D’autres pointent du doigt un manque de maturité dans son jeu et une tendance à commettre des fautes d’agressivité. « J’ai été déçu de sa prestation. J’apprécie le profil du joueur, c’est un défenseur complet. Mais il a un problème pour gérer ses émotions. Ce n’est pas nouveau », a déclaré Alain Roche, ancien joueur de l’Olympique de Marseille à La Provence.

« D’un coup, il va pousser un mec ou l’agresser verbalement sans que tu comprennes pourquoi. C’est rageant car il a toutes les qualités, mais il a une approche mentale défaillante. Il est tellement enthousiaste qu’il a tendance à en faire trop. Il faut le canaliser », conclut Alain Roche.

Le brassard, une mauvaise idée ?

Leonardo Balerdi a été l’un des choix forts de De Zerbi en début de saison. Le technicien italien de l’OM a décidé de faire de l’Argentin le nouveau capitaine du club phocéen. Interrogé sur la capacité du joueur de 25 ans à assumer cette responsabilité, l’entourage du joueur révèle que le brassard de capitaine le rendait « super nerveux parce qu’on lui a donné des responsabilités qu’il ne pensait pas avoir. Il faut discuter avec lui pour bien lui expliquer les choses, comment bien les défendre. À l’OM, un défenseur doit aussi prendre de la place offensivement », relaye madeinmarseillais.

Un soutien interne qui pourrait tout changer

Malgré les critiques, le club marseillais continue de faire confiance à son capitaine. Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, apprécie le profil de Balerdi et estime qu’il a les qualités pour devenir un grand défenseur. Selon Le Phocéen, « au club, son statut de capitaine est solide, et il prend cette responsabilité très au sérieux. Lors du match à Brest, il avait immédiatement apaisé Elye Wahi qui voulait tirer un penalty à la place de Mason Greenwood, preuve de sa maturité. L’OM mise donc sur lui, conscient qu’il doit apprendre à gérer ces nouvelles responsabilités dans un contexte exigeant et parfois difficile ».