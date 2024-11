Mercato OM : Indésirable devenu option de choix, il déballe tout sur son départ raté

Le dernier mercato estival de l’OM a permis au club phocéen d’opérer de nombreux changements avec Roberto De Zerbi. L’arrivée de l’Italien a changé le sort de certains pourtant promis à un départ mais qui sont finalement restés.

Mercato OM : Roberto De Zerbi a tout changé pour Pol Lirola

Arrivé à l’OM lors du mercato d’hiver 2021, Pol Lirola a eu toutes les peines pour se faire une place au sein de l’équipe. L’arrière droit a notamment connu deux saisons compliquées marquées par des prêts à Elche et Frosinone. « C’est vrai que ces deux ans ont été durs pour moi. J’ai eu des problèmes physiques, mais aussi des soucis de confiance. Mais ils m’ont aussi permis de grandir. Ce sont deux années qui m’ont permis aussi de me trouver un petit peu avec moi-même », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Cependant, l’Espagnol, qui semblait promis à un départ, a finalement décidé de rester à l’Olympique de Marseille grâce à l’arrivée de Roberto De Zerbi. « Quand j’ai vu que De Zerbi pouvait arriver ou allait arriver ici je me suis dit tout de suite que j’allais lutter et me battre pour rester ici, c’est ce que j’ai fait », a confié Pol Lirola. Depuis, le joueur de 27 ans est intégré dans les plans de Roberto De Zerbi avec 6 matchs joués sur 10 possibles en Ligue 1 pour 1 but à la clé.

Pol Lirola pas perturbé par les rumeurs du mercato

Entre l’Espagnol et son entraîneur italien, c’est une retrouvaille à l’OM. Pol Lirola et Roberto De Zerbi ont collaboré à Sassuolo par le passé. Se retrouver à Marseille a donc de quoi redonner confiance au latéral droit qui a pu déjà glaner trois titularisations cette saison. S’il a pu s’améliorer dans son jeu, Lirola espère tout de même progresser encore sur le plan physique.

« J’ai été titulaire à trois reprises, c’est aussi quelque chose d’important pour moi. Je me suis amélioré dans plusieurs aspects et j’espère continuer de le faire. Améliorer ma condition physique afin de pouvoir le plus de matchs possible cette saison et de la meilleure manière possible », a-t-il fait savoir. Evoquant son mercato peu agité avec un départ attendu de l’OM, Pol Lirola assure n’avoir pas été perturbé.

« Moi, j’ai vécu un été très calme, je savais que lui comptait sur moi, donc je savais aussi qu’il fallait que je travaille pour que cela soit le cas », a confié le natif de Mollet del Vallès.