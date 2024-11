Pour le déplacement en Normandie face au Havre AC, le Stade de Reims pourra compter sur certains de ses joueurs clés, absents lors du match contre le Toulouse FC. En effet, Marshall Munetsi et Aurélio Buta, de retour de suspension, seront sans aucun doute dans le groupe retenu par l’entraîneur Luka Elsner.

Marshall Munetsi et Aurélio Buta, de retour pour renforcer le Stade de Reims

Si le Stade de Reims a subi une défaite le week-end dernier face au Toulouse FC, cela pourrait en partie s’expliquer par l’absence de Marshall Munetsi et Aurélio Buta. Le premier, évoluant au poste de milieu central, et le second, en tant que latéral droit, sont deux éléments clés du dispositif de Luka Elsner. Ils sont en effet des titulaires indiscutables, ayant joué la majorité des matchs de Ligue 1 cette saison. Marshall Munetsi, international zimbabwéen, cumule 9 matchs pour un total de 804 minutes et a déjà inscrit 3 buts. Quant à Aurélio Buta, jeune portugais d’origine angolaise, il compte 7 apparitions pour 575 minutes de jeu, avec une passe décisive à son actif.

Leur retour dans le onze de départ constitue un atout majeur pour le Stade de Reims, d’autant plus nécessaire après le match difficile contre le Toulouse FC. Leur absence était due à une suspension, décidée par la commission disciplinaire de la LFP pour cumul de trois cartons jaunes en moins de dix matchs. Après avoir purgé leur peine, les deux piliers de l’équipe rémoise sont désormais disponibles pour la suite du championnat.

Stade de Reims : Deux retours pour Luka Elsner avant le match contre Le Havre AC 3

Un match crucial pour le Stade de Reims contre Le Havre AC

Sans aucun doute, Munetsi et Buta seront alignés pour le déplacement en Normandie le week-end prochain. Ce match contre Le Havre AC s’inscrit dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, et représente un enjeu important pour le Stade de Reims. Actuellement huitième au classement avec 14 points, les hommes de Luka Elsner visent à entrer dans le top 5 du championnat. Une victoire contre le HAC serait cruciale pour atteindre cet objectif. De son côté, l’équipe de Didier Digard ambitionne de confirmer sa résurgence après sa victoire face à Montpellier le week-end dernier. Battre le Stade de Reims pourrait même permettre au Havre AC de s’éloigner de la zone de relégation.