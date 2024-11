AJ Auxerre : Clément Akpa prêt à affronter l’Olympique de Marseille avec ambition

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre se rendra au Vélodrome ce vendredi soir pour défier l’Olympique de Marseille. Une rencontre qui s’annonce difficile, ce que reconnaît Clément Akpa, tout en espérant ramener au moins un match nul.

Clément Akpa vise un nul face à l’OM

Après un retour de blessure en début de saison, Clément Akpa affiche une forme éclatante avec l’AJ Auxerre. Le latéral gauche ivoirien de 22 ans a enchaîné plusieurs rencontres en tant que titulaire quasi-indiscutable. Il représente un atout majeur pour Christophe Pélissier, qui mise sur ses capacités défensives et sa faculté à se projeter vers l’avant pour créer des occasions. Ce vendredi, il sera attendu pour aider l’AJ Auxerre, déterminé à ne pas ralentir sa progression en Ligue 1. Dans une interview aux médias français, le joueur d’origine ivoirienne a souligné sa détermination.

Face à l’Olympique de Marseille, Akpa sait que la tâche sera ardue. Néanmoins, il garde espoir : « Avec ce que nous avons montré lors des derniers matchs, nous devons être ambitieux. Nous avons prouvé notre solidité à domicile, et ce point pris à Lyon à l’extérieur nous a donné confiance. Nous pouvons aller à Marseille avec l’objectif de revenir au moins avec un point », a confié le natif de Meudon.

Un retour de blessure réussi pour Clément Akpa

Lors de la deuxième journée contre le FC Nantes, Clément Akpa a dû renoncer en raison d’une blessure à la cuisse. Bien qu’il ait joué huit matchs depuis, son état physique continue de susciter quelques interrogations. Pour rassurer, l’ancien joueur du FC Metz a affirmé être en pleine forme : « Je me sens très bien, notamment parce que l’équipe obtient de bons résultats. Et j’ai la confiance du coach », a-t-il déclaré. Le défenseur espère débuter dans le onze de départ de l’AJ Auxerre contre l’OM : « J’espère pouvoir commencer le match et être au rendez-vous comme je l’ai été lors des deux derniers matchs. Ça va être un beau défi, que j’attends avec impatience. »