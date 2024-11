Catastrophe au Vélodrome : L’AJ Auxerre humilie l’OM !

L’OM, après l’humiliation subie face au PSG dans son Vélodrome, vient de se prendre une nouvelle claque monumentale à domicile face à l’AJ Auxerre. Les hommes de Roberto De Zerbi ont littéralement coulé 3-1 face aux Auxerrois en ouverture de la onzième journée de Ligue 1 vendredi soir.

OM-AJ Auxerre : Un début de match catastrophique pour les Marseillais

Après un succès poussif 2-1 assuré face au FC Nantes il y a une semaine, Roberto De Zerbi a décidé d’apporter quelques changements à son onze entrant. L’entraîneur de l’OM sort Geoffrey Kondogbia au profit de Lilian Brassier aux côtés de Leonardo Balerdi en défense centrale. Pol Lirola est titulaire est titulaire dans le couloir gauche et Neal Maupay reste à la pointe à la place d’Elye Wahi.

Très vite, le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi sera mis à rude épreuve. Dans un Vélodrome bouillant, l’AJ Auxerre a mis une pression intense sur la défense marseillaise, qui commet d’entrée une erreur qui a été punie cash. Profitant d’une erreur de Lilian Brassier, Lassine Sinayoko a ouvert le score dès la 10ème minute.

L’Olympique de Marseille s’est totalement effondré à deux minutes de la pause en concédant deux buts coup sur coup sur des contre-attaques. Lancé sur le côté gauche, Sinayoko s’infiltre dans la surface. Son centre trouve Perrin, qui élimine Rulli, avant de marquer, du droit, dans le but vide à la 43ème minute. A 2-0, le club phocéen est à terre et désorienté. Moment parfait pour Hamed Junior Traoré pour les enfoncer davantage avec le but du 3-0 à la 45ème minute.

En seconde période, le club marseillais a réduit l’écart grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood, mais cela n’a pas suffi à renverser la vapeur. Les Auxerrois ont su conserver leur avantage pour l’emporter 3-1. Cette défaite est un coup dur pour Marseille qui peine à retrouver sa vitesse de croisière de début de saison.