ASSE : Lucas Stassin répond cash sur son manque d’efficacité

Lucas Stassin, recrue phare de l’ASSE, s’est confié à So Foot sur les raisons de son choix et sur ses premiers pas en Ligue 1. Le jeune attaquant belge revient sur son transfert et ses ambitions et répond aux critiques sur son manque d’efficacité.

Lucas Stassin à l’ASSE, un choix réfléchi

Dix millions d’euros, c’est la somme que l’ASSE a dû mettre sur la table pour attirer Lucas Stassin. Courtisé par d’autres clubs, le jeune attaquant belge n’a pas pu résister à l’offre stéphanoise. « J’étais dans l’optique de partir cet été. Mais quand la possibilité de jouer en Ligue 1, à 19 ans, s’est présentée à Saint-Étienne, je n’ai pas hésité », a expliqué Stassin. Le joueur a particulièrement apprécié l’approche des dirigeants stéphanois :

« On m’a parlé concrètement de ce qu’on voulait faire avec moi. On a discuté de mes points d’amélioration, du projet du club, de tactique… On est rentré dans le détail, le concret », a-t-il confié. Depuis son arrivée, Lucas Stassin découvre un nouveau monde : « J’ai tout de suite été marqué par l’intensité, la qualité des joueurs. C’est vraiment un autre niveau », a-t-il indiqué. Le jeune attaquant a confirmé que le championnat français était une excellente école pour progresser.

Au-delà des statistiques

Si Stassin est un buteur né, il sait que le football moderne demande bien plus qu’une simple efficacité devant le but : « Oui, les chiffres sont importants, mais aujourd’hui, un attaquant doit savoir beaucoup plus de choses. Ça va au-delà. Bon, maintenant, la meilleure sensation restera toujours de voir un filet trembler », a fait savoir le Belge dans les colonnes de So Foot.

Avec ses qualités techniques et sa détermination, Lucas Stassin est attendu comme le détonateur du jeu de l’ASSE. S’il est encore muet devant les buts, Lucas Stassin a pu tout de même contribuer à trois buts grâce à ses 3 passes décisives en 7 matchs. Son adaptation à son nouveau club est prometteuse mais ils en attendent encore plus de lui.