OM : Lilian Brassier dans le dur, la confiance en berne

Lilian Brassier est l’un des jolis coups réalisés l’été dernier par l’OM. Malheureusement, l’espoir placé en ce jeune défenseur, débarqué en provenance du Stade Brestois, semble d’éteindre à petit feu.

OM : Lilian Brassier dépassé par les exigences de De Zerbi ?

Il a été l’un des grands artisans de l’incroyable saison réalisée par le Stade Brestois pour se qualifier en Ligue des Champions. Une qualification historique qui a vu Lilian Brassier se révéler comme un défenseur prometteur. Attiré par l’OM lors du dernier mercato estival, le jeune défenseur de 25 ans vit une période très difficile chez les Phocéens.

Recruté pour apporter de la solidité à la défense marseillaise, il peine à s’adapter à son nouvel environnement et à répondre aux attentes placées en lui. Son match contre l’AJ Auxerre est l’une des tâches noires de son séjour marseillais depuis le début de la saison. Selon L’Équipe, Lilian Brassier aurait totalement perdu confiance en lui depuis le début de cette campagne.

Les exigences élevées de l’entraîneur Roberto De Zerbi, notamment en termes de relance et de construction du jeu, semblent le dépasser. Le défenseur central a d’ailleurs reconnu avoir été surpris par l’intensité des entraînements et la quantité de travail demandée. « Je ne m’attendais pas vraiment à ce que De Zerbi nous demande autant de choses mais c’est bien », a confié Lilian Brassier.

« En tant que défenseur central, je touche 40 ballons de plus que l’année dernière… J’ai bien plus de responsabilités. Ici, tu vois l’importance des supporters et aussi les attentes. (…) Tout joueur à envie de jouer la Ligue des Champions, regarder mes anciens coéquipiers jour hier soir cette compétition m’a évidemment donné envie de finir dans les trois premiers du championnat », a lâché le natif d’Argenteuil.

Les difficultés de Lilian Brassier s’expliquent en partie par le changement de contexte. À Brest, il était un titulaire indiscutable et un élément clé de l’équipe. À Marseille, la pression est bien plus forte et les exigences sont plus élevées. Le joueur semble peiner à s’adapter à ce nouveau rôle et à cette nouvelle pression.