Le Havre AC : Étienne Youté Kinkoué revient sur son transfert avorté à Hoffenheim

Le dernier mercato estival a été particulièrement mouvementé pour Étienne Youté Kinkoué, pris dans un dilemme entre quitter le Havre AC ou rester. Finalement, le défenseur central franco-camerounais a fait son choix, qu’il explique dans une interview accordée à Foot Mercato.

Une période de transferts compliquée pour Étienne Youté Kinkoué

Arrivé au Havre AC en janvier 2023 en provenance de l’Olympiakos Pirée, Étienne Youté Kinkoué s’est distingué lors de la saison 2023-2024. Avec 24 matchs toutes compétitions confondues et un statut de quasi-titulaire, son profil a attiré l’attention de Hoffenheim. Pendant le mercato estival, le club allemand a manifesté un intérêt concret, et des négociations ont été entamées entre Hoffenheim et le Havre AC, qui avait donné son feu vert pour la vente d’Étienne Youté Kinkoué. Cependant, à la surprise générale, le défenseur central de 22 ans a finalement choisi de rester au Havre.

Dans une interview à Foot Mercato, il revient sur ce transfert avorté : « Je savais, après la saison que je venais de réaliser, que des propositions allaient arriver. L’offre de Hoffenheim était intéressante, mais en prenant en compte ce que je voulais accomplir au Havre, le projet du coach et du staff, j’ai estimé qu’il était préférable de rester une saison de plus pour continuer à prouver et espérer un meilleur transfert à l’avenir. »

le-havre-ac

Des engagements pour rester au Havre AC

Après avoir renoncé à s’engager avec Hoffenheim, Étienne Youté Kinkoué a traversé une période de tensions avec les dirigeants du Havre AC. Il a été temporairement écarté du groupe professionnel avant d’être réintégré. « Cela faisait suite à des engagements pris avec le club, mais il n’y a rien de plus à dire. Il y avait des désaccords, mais c’est désormais du passé », a-t-il confié. Dans le cadre de cet accord, il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Aujourd’hui, le natif de Lyon a retrouvé sa place de titulaire indiscutable et a déjà disputé 6 matchs, totalisant 498 minutes de jeu avec le HAC.

Un départ toujours envisageable pour Étienne Youté Kinkoué

Étienne Youté Kinkoué n’exclut pas pour autant un départ du Havre AC cet hiver. « Mon départ reste un scénario envisageable, mais pour l’instant, on n’en parle pas avec mon entourage ou mon agent. Aujourd’hui, je suis pleinement concentré sur mon parcours au Havre », a-t-il déclaré. Le Franco-camerounais vise des championnats de premier plan, tels que la Bundesliga, la Liga, ou encore la Premier League.