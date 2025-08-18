Classement ASSE : Leader de L2, Sainté envoie un signal fort

L’ASSE a pris les commandes de la Ligue 2 a l’issue de la deuxième journée. Elle envoie ainsi un message fort à ses adversaires pour la montée en Ligue 1.

ASSE-Rodez : Une précieuse victoire pour les Verts

L’ASSE avait raté son début en Ligue 2 à Laval. Les Verts avaient mené (2-3), avant de se faire rejoindre sur le fil (3-3), à trois minutes de la fin du match. Troisième au classement avant la deuxième journée, ils avaient même chuté provisoirement jusqu’à la 7e place dès les cinq premiers matchs disputés vendredi.

Lisez aussi : ASSE : Un mercato qui change déjà tout pour les Verts ?

À voir

Mercato PSG : Campos passe à l’action pour un crack !

Sous pression avant d’affronter Rodez AF au stade Geoffroy-Guichard, les Stéphanois ont su rebondir, samedi. Poussés par leurs milliers de supporters (33 000), ils ont infligé une lourde défaite à leur adversaire du jour (4-0).

Classement : L’ASSE fait la course en tête de la Ligue 2

Grâce à cette large victoire, l’AS Saint-Etienne a pris la tête de la Ligue 2, avec 4 points. Elle devance cinq équipes qui ont aussi 4 points au compteur, grâce à une différence de buts de +4. Amiens SC et Pau FC ont chacun +2, tandis que le Stade de Reims, l’ES Troyes AC et l’AS Nancy ont chacun +1.

Lisez ausi : ASSE : Ces nouvelles qui mettent le Forez en ébullition

Après deux journées de Ligue 2, les rangs sont évidemment encore très serrés, mais les Verts ont envoyé un message fort à leurs concurrents dans la course pour les premières places qualificatives pour la montée en Ligue 1. Ils affichent clairement leur ambition de faire la course en tête, afin de se qualifier directement pour un retour dans l’élite.

À voir

Mercato : L’OM veut faire revenir un milieu, accord en vue

Pour rappel, l’objectif fixé par les responsables de Kilmer Sports Ventures à l’entraîneur de l’ASSE est le retour immédiat en Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026.

Objectif : Enchaîner contre Boulogne-sur-Mer et Grenoble

Après Rodez, Eirik Horneland s’est dit satisfait de la performance de son équipe, mais il estime qu’elle « peut encore tout améliorer ». « Le résultat est positif, j’en suis heureux. On a vu le potentiel de cette équipe, mais on peut en voir encore plus. Je veux une équipe plus agressive, qu’on récupère des ballons plus rapidement », a-t-il indiqué.

Lisez aussi : ASSE : Horneland s’incline devant la masterclass de Jaber

Le défi de l’équipe stéphanoise est désormais de rester en tête du classement. Pour ce faire, elle doit confirmer sa large victoire sur Rodez, contre Boulogne-sur-Mer, l’actuelle lanterne rouge, le samedi 23 août au stade de la Libération. Mais également enchaîner contre Grenoble Foot à Geoffroy-Guichard, le 30 août.

À voir

Mercato OM : Jonathan Rowe vers la Serie A ?

Si l’AS Saint-Etienne est toujours leader du championnat avant la première trêve internationale en septembre, elle serait sur la bonne voie vers son objectif unique : la montée en Ligue 1.