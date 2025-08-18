Mercato PSG : Campos passe à l’action pour un crack !

La direction du PSG veut blinder une pépite du club pour chasser tous les prétendants. Le joueur attise déjà les convoitises de certaines écuries européennes.

Mercato PSG : Luis Campos veut sécuriser une pépite de 19 ans

Le PSG avance ses pions pour boucler un nouveau dossier. Une offre se prépare pour un jeune talent de 19 ans. Luis Enrique, séduit, pousse dans ce sens. L’entraîneur espagnol a une idée fixe : bâtir une équipe sur le long terme. Il veut une équipe capable de viser la Ligue des Champions. Si possible, dès cette saison, pour un doublé historique.

Son projet a démarré depuis deux ans et prendra encore de l’ampleur. La prolongation de son contrat jusqu’en 2027 ne laisse d’ailleurs aucun doute sur sa détermination. Construire implique recruter. Zabarnyi et Chevalier en sont la preuve. Mais aussi protéger ce qui existe déjà. Là, un nom revient avec insistance : Senny Mayulu. Selon Le Parisien, Paris prépare des discussions autour de son avenir.

Luis Enrique apprécie son profil. Le titi est devenu une pièce régulière de la rotation. Et son importance pourrait croître encore. Le coach le veut, la direction aussi. Un contrat revalorisé est donc en préparation. Pour Mayulu, tout s’aligne. Le joueur se sent bien à Paris, et la direction du Paris SG croit en lui.