Mercato OM : Jonathan Rowe vers la Serie A ?

L’ailier de l’OM, Jonathan Rowe est visé par un club de Serie A pour ce mercato estival. Son départ se précise à Marseille.

Mercato OM : Direction l’Italie pour Jonathan Rowe ?

Jonathan Rowe, annoncé possible partant, attire désormais un grand nom de Serie A. L’AS Roma en a fait sa priorité. Le tacticien de l’OM, Roberto De Zerbi va trancher sur trois dossiers : le duel Gouiri-Aubameyang, celui entre Weah et Murillo, et le cas Rowe. L’ailier anglais, convaincant en préparation, devait confirmer après une première saison timide. Mais tout a changé vite.

L’OM, pour financer son mercato, attend près de 20 M€ sur sa vente. Cette somme pourrait notamment ouvrir la porte à l’arrivée de Joel Ordonez en défense centrale. Son avenir reste donc lié à la stratégie du club phocéen. Le match à Rennes a tout précipité. Décevant sur le terrain, Rowe s’est en plus accroché avec Adrien Rabiot. Trois conséquences en découlent. La plus lourde : son départ devient plus probable. Et les clubs ne manquent pas.

La Gazzetta dello Sport révèle que la Roma, longtemps tournée vers Jadon Sancho, a changé de cible. L’ancien de Manchester United hésite. Alors la Louve se rabat sur Rowe. Le club romain envisage de boucler ce transfert avant la fin du mercato estival. Une offre se prépare pour le crack marseillais.