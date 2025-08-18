FC Nantes : Un nouveau prétendant débarque pour Mostafa !

Des rumeurs circulent concernant une nouvelle offre d’un club de Ligue 1 pour Mostafa Mohamed. L’attaquant du FC Nantes est mis sur le marché.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vers un autre club de Ligue 1 ?

Le RC Lens veut un buteur et vise un indésirable du FC Nantes. La défaite contre l’OL a encore montré les limites offensives des Sang et Or. Le mercato s’oriente donc vers l’attaque, avec plusieurs options posées sur la table. Parmi elles, Abdallah Sima (Brighton) a été évoqué, mais ce dossier n’avance pas. Une autre rumeur a émergé : Mostafa Mohamed, l’avant-centre du FC Nantes.

Selon L’Equipe, des discussions auraient même commencé. L’Égyptien, 27 ans, est lié aux Canaris jusqu’en 2027. Mais il n’y a pou le moment aucune confirmation solide. Emmanuel Merceron, insider réputé, a vite calmé le jeu sur X : « Côté FC Nantes, on disait hier qu’il n’y avait rien avec Lens. », a-t-il écrit.

Et du côté des supporters lensois, le nom de Mohamed ne passe pas. Son refus répété de prendre part à la campagne contre l’homophobie, pour des raisons religieuses, crispe. Déjà sanctionné à Nantes, il divise et se heurte à l’image d’un club lensois attaché aux valeurs d’inclusion. Le RC Lens cherche toujours son attaquant. Mohamed reste une piste citée, mais elle semble incertaine.