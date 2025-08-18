Mercato : le Stade Rennais dégote un buteur français !

Les dirigeants du Stade Rennais cherchent encore le digne successeur d’Arnaud Kalimuendo. Un crack de Ligue 1 est sur la short-list du club breton.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise une pépite en Ligue 1

La direction du Stade Rennais cherche un attaquant. Les dirigeants rennais veulent combler le vide en attaque. Arnaud Kalimuendo s’apprête à partir. Depuis trois ans, l’ancien du PSG et du Racing Club de Lens marque et fait jouer Rennes. Mais l’aventure touche à sa fin. Nottingham Forest avance avec 35 millions d’euros. Le transfert est presque ficelé.

Le crack rennais va certainement quitter le Roazhon Park et évoluer en Premier League cette saison. Conséquence directe : il faut recruter. Les pistes s’accumulent. D’abord un jeune attaquant danois. Ensuite un profil français. D’après Foot Mercato, la cible s’appelle Esteban Lepaul. Âgé de 25 ans, il sort d’une belle saison avec Angers. Début réussi aussi cette année. Exemple concret : dimanche, il a inscrit l’unique but des Angevins face au Paris FC lors de la première journée de Ligue 1.

Problème pour Rennes : Lepaul reste lié à Angers jusqu’en juin 2028. Son contrat court encore trois ans. Montant estimé : 25 millions d’euros. Le Stade Rennais avance vite. Le temps presse. Kalimuendo part, Lepaul devient une priorité. Mais les dirigeants du club breton n’ont pas encore formulé d’offre concrète pour le joueur pour le moment.