OL-ASSE : Zuriko Davitashvili a reçu une excellente nouvelle avant le derby

Zuriko Davitashvili a de quoi bien aborder ce derby tant attendu entre l’ASSE et l’OL. Le jeune attaquant géorgien de des verts a été élu joueur du mois d’octobre en Ligue 1.

ASSE : Zuriko Davitashvili récompensé pour son excellent mois d’octobre

Dans une équipe de l’ASSE qui évolue sur courant alternatif, Zuriko Davitashvili est l’une des plus grandes satisfactions. L’attaquant géorgien réalise un très bon début de saison avec les Verts d’Olivier Dall’Oglio, dont il est l’actuel meilleur buteur en Ligue 1. Ses performances époustouflantes, notamment son triplé face à l’AJ Auxerre et son doublé face à Angers, ont séduit les observateurs et les supporters.

Avec 37% des votes, Davitashvili devance ses concurrents et confirme son statut de révélation de la saison. Son dynamisme, sa technique et son sens du but font de lui l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat.

👏 Un Trophée @UNFP mérité pour Zuka ! 🔥



Grâce à ses performances en octobre… mais aussi à votre mobilisation exceptionnelle, Zuriko Davitashvili est élu joueur du mois en @Ligue1 ! 💚 pic.twitter.com/kyARH2dGYN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 10, 2024

Un espoir pour Saint-Étienne

Cette récompense arrive à point nommé pour l’ASSE, qui traverse une période difficile. Zuriko Davitashvili est devenu le symbole du renouveau stéphanois. Son élection est une source de fierté pour le club et ses supporters. Le prochain défi de l’ancien de Bordeaux reste le derby face à l’OL. Une rencontre toujours très attendue et qui pourrait lui permettre de confirmer son statut de star montante.

Le jeune Géorgien est impatient d’affronter l’OL et de montrer l’étendue de son talent. Après avoir reçu son trophée, Zuriko Davitashvili s’est montré très ému. « Je suis très fier de remporter ce trophée, mais sans le reste de l’équipe, tout cela ne serait pas possible. Je travaille très dur chaque jour, et je suis heureux que les fans aient voté pour moi. C’est un réel plaisir, et j’espère continuer sur cette voie. »