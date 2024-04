Foot Mercato : L’AS Monaco fonce sur un crack du RC Lens

L’AS Monaco se prépare pour le prochain mercato estival. Le club aurait coché les noms de certains jeunes joueurs talentueux.

L’AS Monaco recherche de nouveaux talents

Une pépite du RC Lens suscite l’intérêt des dirigeants de l’AS Monaco. Le club de la Principauté envisage de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Certains cadres de l’équipe sont cités pour un départ cet été. D’autres joueurs arriveront pour combler les vides.

Le club monégasque est sur la bonne voie pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il est troisième en Ligue 1 derrière le Stade Brestois et le Paris saint-Germain. Monaco se porte bien sous la houlette du technicien autrichien Adi Hütter. Le club enchaîne les victoires et affole la Ligue 1.

Les dirigeants monégasques auraient des vues sur le milieu de terrain lensois, David Pereira da Costa. Ce dernier n’est pas un titulaire indiscutable de l’équipe du technicien français Franck Haise, mais il livre des prestations convaincantes.

Rude concurrence pour David Pereira da Costa

Le consultant Bastien Cordoléani a révélé sur le site Le Phocéen que l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco suivent les performances de l’international portugais. « Je vais donner une info à ce sujet. Je sais que l’OM, comme Monaco, suit de très près David Pereira da Costa », a-t-il déclaré.

L’Olympique de Marseille le cible pour créer la concurrence au milieu du terrain. Selon le site Transfermarkt, le Portugais est estimé à 8 millions d’euros. C’est une belle opportunité pour les prétendants. Cette saison David Pereira da Costa a disputé 25 matchs avec le RC Lens, dont 16 en tant que titulaire. Il a inscrit 4 buts et a délivré 3 passes décisives.

🚨 L'AS Monaco s'intéresse à David Pereira Da Costa 🇵🇹 le milieu offensif lensois sous contrat jusqu'en juin 2026 et estimé à 8 millions d'euros par le site Transfermarkt.



Il est également courtisé par l'Olympique de Marseillle. #ASMonaco #OM #RCLens pic.twitter.com/Xun4PXlG3G — 🇲🇨 (@TWEN7Y_) April 6, 2024

Un joueur de l’AS Monaco annoncé sur le départ

L’AS Monaco pourrait aussi perdre un cadre lors du prochain mercato d’été. Le milieu de terrain français, Youssouf Fofana est très convoité par des géants européens. Selon les informations de La Gazzetta dello, l’AC Milan et Manchester United flairent la piste et pourraient lui formuler une offre cet été. Cette saison, Youssouf Fofana a disputé 25 matchs avec l’AS Monaco en Ligue 1 et a inscrit 2 buts.