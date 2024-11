FC Nantes : Antoine Kombouaré sur le départ ? La décision du FCN tombe

Le FC Nantes enchaîne les contre-performances en Ligue 1 et la pression monte sur l’entraîneur du club, Antoine Kombouaré. Mais les dirigeants du club lui font encore confiance pour relancer l’équipe.

FC Nantes : Antoine Kombouaré sous pression au FCN

Le FC Nantes s’est incliné (3-2) samedi dernier lors de son déplacement au stade Bollaert face au RC Lens. Les Canaris n’ont pas pu résister à la pression des Sang et Or et enregistrent une nouvelle défaite qui plonge le club dans une crise de résultats en ce début de saison. Le FC Nantes n’a plus remporté la moindre victoire lors des huit derniers matchs en Ligue 1 : 3 nuls et 5 défaites, et pointe désormais à la 14e place au classement avec seulement 10 points.

Le technicien du club, Antoine Kombouaré, est désormais sous pression et devra trouver la solution pour redresser la barre. Selon les informations de Livefoot, les dirigeants nantais envisageraient déjà des pistes pour remplacer Kombouaré en cas de nouvelle série de mauvais résultats. Stéphane Ziani, l’actuel entraîneur de la réserve, très apprécié au sein du club, pourrait être une solution interne.

L’Équipe fait le point sur la situation d’Antoine Kombouaré et indique que pour le moment, Waldemar Kita, le président nantais, soutient son entraîneur. Cependant, si la situation ne s’améliore pas après la trêve internationale de novembre, l’avenir de Kombouaré pourrait être scellé.