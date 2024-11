Mercato PSG : Christopher Nkunku pose une condition pour revenir

Mécontent de sa situation à Chelsea, Christopher Nkunku pense à un départ cet hiver et ne serait pas contre un retour au PSG, son club formateur. Mais l’attaquant français a des exigences pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Luis Enrique donne son accord pour le retour de Christopher Nkunku

Le Paris Saint-Germain pourrait bouleverser le mercato hivernal en tentant de rapatrier Christopher Nkunku, l’ancien prodige parisien désormais à Chelsea. Malgré les déclarations officielles de Luis Enrique se disant satisfait de son effectif, le PSG serait activement à la recherche de renforts offensifs. Et le nom de Christopher Nkunku revient avec insistance.

D’après PSG Inside Actus, Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, verrait d’un bon œil l’arrivée de l’international français, contrairement à d’autres pistes évoquées par Luis Campos. En difficulté à Londres, Nkunku pourrait saisir l’opportunité de revenir dans son club formateur pour retrouver du temps de jeu.

De son côté, le PSG pourrait faciliter son arrivée en cédant Randal Kolo Muani, dont le départ est évoqué depuis plusieurs semaines. Un échange entre les deux joueurs pourrait ainsi être envisagé. Cependant, l’attaquant des Blues aimerait se fixer définitivement dès cet hiver.

Christopher Nkunku privilégie un transfert définitif

En manque d’efficacité en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son secteur offensif. Selon L’Équipe, Christopher Nkunku, formé au club et en manque de temps de jeu à Chelsea, serait une cible privilégiée. L’attaquant français, polyvalent et capable de marquer des buts importants, pourrait apporter un plus indéniable à l’effectif parisien.

Son profil correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique, qui recherche un joueur capable de s’adapter à différents systèmes de jeu. Si le club anglais semble ouvert à un départ de l’ancien joueur du RB Leipzig, le principal concerné privilégierait un transfert définitif afin de se lancer dans un nouveau challenge à 26 ans.

Le PSG pourrait ainsi profiter de cette situation pour rapatrier l’un de ses anciens talents et renforcer sa ligne d’attaque. L’arrivée de Nkunku permettrait notamment à Paris de disposer d’un joueur supplémentaire capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Reste à savoir si les dirigeants parisiens seront prêts à mettre le prix pour convaincre Chelsea de lâcher son joueur.