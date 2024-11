Coup de théâtre au mercato d’hiver : Christopher Nkunku de retour au PSG ?

Devenu indésirable à Chelsea, Christopher Nkunku pourrait faire son retour au PSG dès cet hiver.

Christopher Nkunku veut quitter Chelsea cet hiver, le PSG prêt à l’accueillir ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris SG aurait pu tout bouleverser l’été dernier. Mais Luis Enrique a préféré miser sur la stabilité. Trois mois plus tard, le technicien espagnol constate quelques lacunes dans son effectif, notamment en défense et sur les côtés. Pour pallier ces manques et renforcer son équipe en vue de la Ligue des Champions, l’entraîneur parisien a dressé une liste de trois cibles prioritaires.

En défense, le Paris Saint-Germain cherche un défenseur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Le profil idéal ? Un jeune joueur, déjà expérimenté en Ligue des Champions, qui pourra apporter de la solidité à la charnière centrale. Offensivement, Luis Enrique souhaite renforcer son couloir gauche pour faire souffler Bradley Barcola.

Un ailier rapide et technique, capable de combiner avec les milieux de terrain, est activement recherché. Enfin, en pointe, le nom de Viktor Gyokeres revient avec insistance. Le Suédois, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Sporting, correspond parfaitement au profil d’attaquant puissant et efficace recherché par le PSG. Mais le Sporting Portugal ne semble pas prêt de laisser partir son joueur en plein milieu de saison.

Ce qui pousse les dirigeants du club de la capitale à envisager d’autres options. Selon PSG Inside Actus, alors que Randal Kolo Muani pourrait quitter les rangs du PSG durant le prochain mercato hivernal, Christopher Nkunku pourrait faire son retour dans la capitale. Lassé de son statut de remplaçant à Chelsea, l’international français de 26 ans envisage sérieusement de quitter les Blues dès le mois de janvier.

Formé au Paris Saint-Germain, Nkunku verrait d’un très bon œil un retour chez les Rouge et Bleu. Surtout que Luis Enrique serait séduit par le profil polyvalent et technique de l’attaquant tricolore. L’ancien coach du Barça, à la recherche d’un renfort offensif, pourrait ainsi boucler un retour en fanfare sur le marché des transferts.

PSG : Christopher Nkunku – Kolo Muani : Un échange possible pour animer le mercato hivernal ?

Pour boucler ce transfert, le Paris Saint-Germain pourrait proposer un échange avec Randal Kolo Muani, à en croire PSG Inside Actus. L’attaquant français, recruté à prix d’or l’été dernier, ne serait pas contre un nouveau challenge. Chelsea, de son côté, pourrait être intéressé par le profil de Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque. Un tel échange permettrait aux deux clubs de satisfaire leurs besoins respectifs tout en réalisant une opération financièrement intéressante.

Cependant, de nombreux obstacles restent à surmonter pour que ce scénario se concrétise. Les négociations s’annoncent donc particulièrement animées dans les prochaines semaines. Le retour de Nkunku apporterait une nouvelle dimension à l’attaque parisienne.

Sa polyvalence, sa technique et sa capacité à créer du jeu seraient de précieux atouts pour Luis Enrique. De plus, son retour susciterait un engouement certain parmi les supporters parisiens. Le feuilleton Nkunku promet d’être l’un des grands dossiers du mercato hivernal. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de l’attaquant français et pour celui du PSG.