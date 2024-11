Wahbi Khazri après MHSC 3-1 SB29 : « Ce n’est que trois points, et on est toujours derniers »

Ce dimanche après-midi, le Montpellier HSC a mis fin à sa série de défaites consécutives en battant le Stade Brestois 3-1. Un résultat qui représente un grand soulagement pour le club, mais Wahbi Khazri invite néanmoins ses coéquipiers à garder leur calme.

Wahbi Khazri appelle à la retenue après la victoire du Montpellier HSC

La victoire contre le Stade Brestois a été une véritable bouffée d’air pour le Montpellier HSC, mais aussi pour Wahbi Khazri. Cela faisait près d’un an que l’ailier tunisien de 33 ans n’avait pas trouvé le chemin des filets. Ce week-end, il a débloqué son compteur face aux Brestois en marquant le deuxième but de son équipe. Interrogé sur la victoire du MHSC, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne a exprimé sa joie avec retenue.

« Ce n’est qu’une victoire, ce ne sont que trois points, et on est toujours derniers… Il ne faut pas s’enflammer, on doit vite se remettre au travail parce que la trêve arrive. Il va falloir bien travailler et essayer d’aller à Sainté en conquérants. » Khazri incite ses coéquipiers à redoubler d’efforts pour rester sur la bonne voie. « Il va falloir encore beaucoup travailler, mettre beaucoup d’ingrédients dans les matchs pour gagner, mais cette victoire fait du bien. On recolle un peu avec les équipes devant nous. On avait déjà montré du mieux contre Le Havre, et je pense que la défaite n’était pas méritée. Là, on a mis tous les ingrédients dès le début du match, on a vraiment bien commencé », a-t-il ajouté.

Le rôle motivant de Jean-Louis Gasset à la mi-temps

Alors que le Montpellier HSC menait déjà 2-0 à la mi-temps, l’équipe a continué sur sa lancée en seconde période, ajoutant un troisième but malgré la réduction du score par le Stade Brestois. Ce résultat positif, fruit d’une belle performance collective, est également attribuable à Jean-Louis Gasset, dont le discours à la pause a eu un effet galvanisant. « On a eu la chance d’avoir un vrai discours du coach avant le match, qui nous a immédiatement mis dans le bain. À la fin de la causerie, tout le monde était déterminé à entrer sur le terrain et à tout donner. Le public nous a aussi soutenus, donc je pense que ce soir, la victoire est pour tout le club. » À noter que cette victoire, bien qu’importante pour le moral, ne change pas la situation au classement de la Ligue 1 : le Montpellier HSC reste dernier avec 7 points.