Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset répond aux critiques de Jérôme Rothen

Après la victoire éclatante du Montpellier HSC 3-1 contre le Stade Brestois, Jean-Louis Gasset a poussé un grand coup de soulagement. Il a profité de l’occasion pour répondre à Jérôme Rothen, qui, entre-temps, avait critiqué le président Laurent Nicollin et toute l’équipe.

Critiques de Jérôme Rothen sur Laurent Nicollin

Alors que le Montpellier HSC traversait une série de défaites consécutives en Ligue 1, surtout après l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le consultant sportif de RMC Sport avait vivement critiqué la gestion de Laurent Nicollin. L’ancien joueur français avait particulièrement insisté sur la rencontre entre les Ultras Paillade et les joueurs, affirmant que la responsabilité incombait au président, coupable selon lui d’un mauvais mercato et de la composition d’une « équipe médiocre ».

« Ce problème, c’est le président, le propriétaire du club. Montpellier HSC, c’est ton club, l’ADN de Montpellier, c’est le groupe Nicollin avec Laurent Nicollin. Son père, Loulou, doit se retourner dans sa tombe en voyant son fils ne parler que de l’aspect financier, en oubliant le sportif et en disant : ‘Non, pas de recrues parce que nous…’. Non, tu as une équipe médiocre, et c’est le cas », avait critiqué Jérôme Rothen, qui n’avait pas mâché ses mots.

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

La réponse mesurée de Jean-Louis Gasset à Jérôme Rothen

Apparemment, ces propos ont profondément touché Laurent Nicollin. « Laurent Nicollin a été touché par ces accusations, en particulier celles concernant son père, qui nous regarde de là-haut. Il est aussi blessé par les attaques sur son équipe. Il est venu auprès des joueurs. Il souffre, et aujourd’hui, nous avons eu une pensée pour lui, surtout en cette occasion des 50 ans du club », a expliqué Jean-Louis Gasset à DAZN. Le technicien montpelliérain a ensuite pris la défense de son président en consacrant leur victoire à Laurent Nicollin.

« Cette victoire est importante, surtout pour Laurent Nicollin, récemment critiqué. Il avait besoin de voir une réaction de ses joueurs, et ce soir, il a eu la réponse, non seulement en termes de qualité de jeu, mais aussi en termes d’état d’esprit. » Pour conclure, Jean-Louis Gasset a invité Jérôme Rothen à reconnaître la valeur du groupe au lieu de multiplier les critiques. Néanmoins, il reconnaît que ces critiques ont permis à son équipe de progresser. « Nous nous en servons comme ressort pour montrer aux gens que nous ne sommes pas si mauvais et que nous avons des valeurs. »