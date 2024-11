Mercato AJ Auxerre : L’AJA veut sceller l’avenir de Clément Akpa

Grand artisan de la progression de l’AJ Auxerre depuis la saison dernière, Clément Akpa sera bientôt récompensé par ses dirigeants. En effet, le club bourguignon prépare un nouveau contrat afin de prolonger et sécuriser l’avenir du latéral gauche ivoirien de 22 ans.

Clément Akpa, un maillon essentiel de l’AJ Auxerre

Passé par les U19 et l’équipe B du FC Metz, Clément Akpa a rejoint l’AJ Auxerre en juillet 2021. Il a d’abord évolué avec l’équipe réserve avant de signer un contrat professionnel le 1er juillet 2022. Prêté à l’US Orléans pour gagner du temps de jeu, le natif de Meudon est revenu au club le 30 juin 2023. Ses bonnes performances (20 matchs TCC, 1 but, 1 passe décisive) avec l’US Orléans ont attiré l’attention des dirigeants auxerrois, qui ont décidé de ne plus l’envoyer en prêt.

À la demande de Christophe Pélissier, Clément Akpa a intégré l’équipe première de l’AJ Auxerre pour relever un nouveau défi : celui de retrouver la Ligue 1. Finalement, l’objectif a été atteint. Champion de Ligue 2 BKT à l’issue de la saison 2023-2024, l’AJ Auxerre a retrouvé la première division française. Ce succès remarquable a été le fruit d’un travail collectif dans lequel Clément Akpa a joué un rôle clé.

Solide en défense, avec près de 20 titularisations, le latéral gauche ivoirien a été irréprochable. Il a disputé 27 matchs pour un total de 1 723 minutes de jeu, inscrivant une passe décisive. Il est devenu un maillon indispensable de la défense de Christophe Pélissier, qui compte vraiment sur lui. Cette saison 2024-2025, Akpa est toujours très utilisé, avec un temps de jeu conséquent (8 titularisations en 10 matchs).

Prolongation imminente en vue

Ses prestations ne cessent de séduire et l’une des plus remarquées a été sa performance lors de la victoire 3-1 de l’AJA contre l’Olympique de Marseille. Grâce à ses qualités défensives, Clément Akpa est très apprécié par ses dirigeants. Ces derniers sont conscients que, lors des prochaines fenêtres de transfert, plusieurs clubs pourraient se manifester pour obtenir sa signature. C’est pourquoi ils ont décidé de sécuriser son avenir.

Bien que le contrat de Clément Akpa expire en juin 2026, une prolongation d’une saison est en préparation. D’après Foot Mercato, des négociations sont en cours pour finaliser ce renouvellement. Sauf retournement de situation, l’annonce officielle devrait être faite d’ici la fin de novembre 2024 par l’AJA.