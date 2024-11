OM : Mehdi Benatia crache ses vérités sur les galères défensives marseillaises

Mehdi Benatia suit de près l’évolution de la saison de l’OM, qui a affiché des lacunes en défense lors de ses derniers matchs. Le conseiller sportif de Pablo Longoria reconnaît qu’il y a maldonne et qu’il faudra réagir.

Mehdi Benatia critique la défense de l’OM et annonce la couleur pour le mercato

Malgré un mercato très animé avec la signature de plusieurs renforts à tous les postes de son effectif, l’OM est loin d’avoir une équipe solide. Après un début de saison très prometteur, le club phocéen est désormais sur courant alternatif avec des résultats en dents de scie. S’il y a un secteur qui semble le plus affecté, c’est bien la défense où Roberto De Zerbi peine encore à trouver de la stabilité.

Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, a exprimé son inquiétude concernant les performances défensives du club. Lors de son intervention dans l’émission Rothen s’enflamme de RMC, l’ancien défenseur central a évoqué la possibilité de recruter de nouveaux joueurs lors du prochain mercato hivernal.

« On va faire un point sur le mercato à venir. Quand on voit les buts qu’on prend, ce sont des cadeaux », a-t-il déclaré. « On peut changer beaucoup de choses. Les défenseurs qui sont arrivés au mercato sont des joueurs de grande qualité, mais quand tu as 3-4 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, on a l’impression qu’il faut tout changer », a ajouté Mehdi Benatia.

Le dirigeant marocain a également rappelé les ambitions élevées de l’OM pour cette saison : « Ça fait trop d’années qu’on n’a pas eu la chance de ramener un trophée. Il faut ramener une qualification en Ligue des champions. Un club comme l’OM se doit d’être régulièrement, deux fois sur trois, en Ligue des champions », a confié Mehdi Benatia.

Ces déclarations de Mehdi Benatia confirment les rumeurs selon lesquelles l’OM pourrait être actif sur le marché des transferts en janvier prochain. Les dirigeants marseillais sont conscients que renforcer la défense est une priorité si le club souhaite atteindre ses objectifs.