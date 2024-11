ASSE : Un problème signalé chez les Verts d’Olivier Dall’Oglio

A l’ASSE, le derby face à l’OL a mis en lumière une nouvelle fois les lacunes de l’équipe stéphanoise. Si la défaite est amère, c’est surtout l’attitude des Verts d’Olivier Dall’Oglio qui interroge.

L’ASSE pointée du doigt pour son manque d’agressivité

En pleine construction pour mieux s’adapter à la Ligue 1, l’ASSE reste une équipe avec beaucoup de marge de progression. Le derby perdu 1-0 face à l’OL est révélateur et a encore révélé quelques faiblesses de cette stéphanoise menée par Olivier Dall’Oglio. En effet, dans le podcast Sainté Night Club de Peuple-Vert, les observateurs ont été unanimes.

Tous reconnaissent que l’ASSE n’a pas montré l’agressivité et la détermination nécessaires pour remporter un tel match. Antoine Chirat, journaliste à Onze Mondial, a notamment déploré le manque de réaction des Stéphanois après le but lyonnais : « Ils ont été un peu trop gentils, même en fin de match, dans les dernières minutes où, menés 1-0, ils n’avaient plus grand-chose à perdre », a-t-il fait remarquer.

« Après ce but refusé qui les maintenait dans le match, normalement, ils auraient dû jeter toutes leurs forces dans la bataille. Et on n’a pas vu ça. On n’a pas vu de joueurs agressifs dans certaines phases de jeu, même quand les Lyonnais ont commencé à gagner du temps. Ils n’ont pas chambré, mais ce sont des moments de jeu qui, normalement, devraient faire ressortir ta frustration quand tu es joueur. Or, je n’ai pas senti cette frustration chez eux, et c’est ce qui m’a déçu », a-t-il regretté.

La responsabilité d’Olivier Dall’Oglio questionnée

L’attitude de l’entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, a également été pointée du doigt. Joss Randall a souligné que le comportement de l’entraîneur après le match, notamment ses sourires, n’était pas en adéquation avec l’importance de la rencontre : « Quand on regarde l’attitude de Dall’Oglio en conférence d’après-match, les sourires… Je me demande comment ils ont été préparés à ça », s’est-il questionné.

« Peut-être que ODO aurait pu leur insuffler cette flamme, mais ce sont des jeunes qui ne connaissent pas vraiment ça. Ils n’ont peut-être pas appréhendé l’enjeu comme on aurait aimé. Ça a probablement manqué d’agressivité, même si, dans l’intensité et les duels gagnés, on a vu qu’ils étaient présents. Mais on aurait sans doute tous aimé un peu plus », a ajouté Randall.

Une analyse approfondie s’impose

Cette analyse critique de la performance de l’ASSE soulève de nombreuses questions. Les Verts manquent-ils d’expérience dans ce genre de match ? L’état d’esprit n’est-il pas le bon ? Le coaching est-il à la hauteur ? Autant de questions auxquelles les dirigeants stéphanois devront répondre rapidement si l’équipe veut se sortir de cette situation délicate.

Ce derby perdu est un nouveau coup dur pour l’ASSE. Le club devra rapidement se remettre en question et trouver les solutions pour retrouver la confiance et la combativité perdues. Les prochains matchs seront cruciaux pour la suite de la saison.