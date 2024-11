Mercato OM : Marseille prêt à tout pour satisfaire Roberto De Zerbi ?

L’OM, à l’approche du mercato hivernal, ne manque pas de priorités pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Après un été très mouvementé, le club marseillais serait prêt à tout pour mettre son entraîneur dans les meilleures conditions de travail.

Mercato OM : Un renfort surprise pour satisfaire De Zerbi ?

Malgré un début de saison prometteur, l’OM connaît actuellement une légère baisse de régime. Les résultats ne sont plus au rendez-vous et les doutes commencent à s’installer autour de Roberto De Zerbi. Pourtant, la direction marseillaise semble toujours croire en son entraîneur et serait prête à tout pour le satisfaire dès le prochain mercato.

Selon les informations de CalcioMercato.com, l’Olympique de Marseille envisagerait de renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal. L’objectif ? Offrir à De Zerbi les outils nécessaires pour mettre en place son projet de jeu et relancer la machine marseillaise.

Un grand ménage en perspective

Pour accueillir de nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille pourrait procéder à un léger dégraissage. Certains joueurs comme Amine Harit, Bamo Meïté et Amir Murillo pourraient faire les frais de cette opération. Ces départs permettraient de libérer des places dans l’effectif et d’alléger la masse salariale.

Le mercato hivernal s’annonce donc crucial pour l’avenir de l’Olympique de Marseille. La direction marseillaise devra être à la hauteur des attentes et trouver les profils capables de renforcer l’équipe. Un recrutement réussi pourrait permettre au club phocéen de relancer sa saison et de retrouver les sommets de la Ligue 1.