ASSE : De bonnes nouvelles pour l’AS Saint-Etienne avant Montpellier HSC

L’ASSE se prépare discrètement en vue du match contre le Montpellier HSC, la semaine prochaine. Les nouvelles en provenance du centre d’entraînement de Saint-Etienne sont bonnes. Les échos du Centre d’entrainement Bernard Gasset sont également favorables aux Verts.

L’ASSE se prépare en secret pour un derby crucial contre le Montpellier HSC

L’ASSE a entamé discrètement la préparation de son prochain match contre le Montpellier HSC depuis mardi. Les séances d’entraînement à huis clos toute cette semaine témoignent de l’importance accordée à cette rencontre.

Profitant de la trêve internationale, Olivier Dall’Oglio cherche à corriger les erreurs de son équipe après la défaite dans le derby face à l’OL. Pour sortir de la zone rouge, l’entraîneur stéphanois espère rapidement engranger des points face au MHSC, actuellement lanterne rouge.

Anthony Briançon de retour ? L’ASSE renforcée pour affronter le MHSC

À un peu plus d’une semaine du match, l’ASSE a perdu Mickaël Nadé, blessé lors du derby et indisponible pendant au moins un mois. Il rejoint Ben Old à l’infirmerie. En revanche, une bonne nouvelle : Anthony Briançon se rapproche d’un retour et pourrait intégrer le groupe pour la première fois de la saison. Le défenseur central français serait un renfort pour Olivier Dall’Oglio en l’absence de Nadé.

Le Montpellier HSC décimé avant d’affronter l’AS Saint-Etienne

Côté montpelliérain, la situation est également compliquée. Jean-Louis Gasset sera privé de Jordan Ferri et Birama Touré, suspendus. De plus, l’infirmerie du MHSC est bien remplie avec Kiki Kouyaté, Christopher Jullien, Becir Omeragic, et plusieurs autres joueurs indisponibles.

Cet état des lieux est plutôt favorable à l’ASSE. Si certains joueurs de Montpellier pourraient revenir pour ce match à Geoffroy-Guichard, ils manqueront certainement de rythme.

L’enjeu de cette rencontre est crucial pour les deux équipes. L’AS Saint-Etienne (16e avec 10 points) doit impérativement s’imposer pour se distancer du MHSC (18e avec 7 points), tandis que les Pailladins visent les trois points pour revenir à hauteur de leurs adversaires.