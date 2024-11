Mercato FC Nantes : Nathan Zézé rassure Kita et les supporters du FCN

Le défenseur français du FC Nantes, Nathan Zézé, fait une annonce sur son avenir. Le crack français n’envisage pas de quitter le FCN lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Nathan Zézé veut rester au FCN

La valeur marchande de Nathan Zézé ne cesse de grimper. Le jeune défenseur du FC Nantes est devenu l’une des pièces maîtresses de l’équipe et attire les convoitises des plus grands clubs. Bayer Leverkusen et West Ham United seraient prêts à débourser 30 millions d’euros pour s’offrir les services du jeune défenseur lors du prochain mercato hivernal. Les deux formations européennes sont en lutte pour déloger Nathan Zézé, ce qui inquiète le président du FC Nantes, Waldemar Kita.

Le FCN envisage de conserver son défenseur cette saison. Mais il sera difficile pour les dirigeants nantais de résister aux offres des prétendants du joueur cet hiver. Le Bayer Leverkusen et West Ham sont prêts à casser leur tirelire pour le recruter.

Selon les informations de TBR Football, le Bayer Leverkusen serait prêt à débourser 30 millions d’euros pour recruter Nathan Zézé. Selon Les Transferts, les dirigeants de West Ham auraient aussi décidé de lâcher plus de 30 millions d’euros pour recruter le joueur. La bataille sera alors rude cet hiver.

FC Nantes : Nathan Zézé n’est pas ouvert à un départ du FCN cet hiver

Face aux rumeurs de départ, Nathan Zézé a tenu à rassurer les dirigeants et supporters nantais. Dans une interview accordée au magazine officiel du club, il a exprimé son attachement profond pour le FC Nantes. La pépite française n’est pas pressée de quitter la Beaujoire.

« J’ai passé plus de temps ici que chez mes parents. […] Ce club représente un peu tout, c’est ma deuxième maison. C’est là que je me suis développé, et que je continue à me développer », a déclaré le joueur.

Révélation de la saison dernière, Nathan Zézé confirme son immense potentiel cette année. Le crack français a disputé 7 matchs de Ligue 1 avec son club depuis le début de cette saison. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Nathan Zézé est estimée à 10 millions d’euros.