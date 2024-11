26 ans après, Aimé Jacquet refuse de pardonner au journal L’Équipe

En 1998, Aimé Jacquet, sélectionneur de l’équipe de France, a mené les Bleus à la victoire en Coupe du Monde et marquait ainsi l’histoire du football français. L’Équipe n’a pourtant pas laissé le technicien aller au bout de son moment de gloire avec ses critiques sans relâche. Cette époque a amèrement marqué l’ex-sélectionneur des Bleus, qui 26 ans après, reste fâché.

Aimé Jacquet, 26 ans plus tard, toujours révolté par le journal L’Équipe

Avant le mondial 98, Aimé Jacquet fait face à une pression médiatique intense. Entraîner l’équipe de France est une mission délicate, et L’Équipe multiplie les critiques envers lui, surtout après l’échec de l’Euro 96. On reproche alors à Aimé Jacquet de miser sur un style de jeu défensif perçu comme frileux. Le journal sportif émet des doutes sur ses choix de joueurs et ses stratégies, et certains articles frôlent même la moquerie. Jacquet est blessé par ce qu’il perçoit comme des attaques personnelles et un manque de soutien dans les moments difficiles.

Aimé Jacquet, un parcours hors normes

Originaire d’une famille modeste de Sail-sous-Couzan, Aimé Jacquet a gravi les échelons du football français à force de travail. Il incarne les valeurs de la génération des « footballeurs travailleurs », partageant son temps entre son métier à l’usine et sa passion pour le ballon rond. Après avoir débuté à l’AS Saint-Étienne, il devient titulaire chez les Verts et se forme auprès de grands entraîneurs comme Jean Snella et Albert Batteux. Ces expériences forgent le caractère et la philosophie de jeu d’Aimé Jacquet, qui mène plus tard l’équipe de France vers sa première étoile.

Contre toute attente, l’équipe de France remporte la Coupe du Monde 98, à domicile, sous la direction d’Aimé Jacquet. Cette victoire apporte une immense fierté nationale et symbolise une France unie, diverse, baptisée la France « Black Blanc Beur ». Cependant, malgré cet exploit, Aimé Jacquet ne parvient pas à oublier les critiques du journal L’Équipe. Pour lui, ces journalistes ont manqué de respect envers son travail et sa vision du football. Après le sacre, il déclare sans détours : « Je ne pardonnerai jamais au journal L’Équipe pour ce qu’ils ont fait ».

L’incroyable rancune d’Aimé Jacquet contre le journal L’Équipe, le poids des mots

L’impact de cette rivalité avec L’Équipe demeure jusqu’à aujourd’hui. Aimé Jacquet a marqué le football français, mais ses relations avec le plus grand journal sportif français, L’Équipe, restent marquées par l’amertume. Certains voient en lui un homme de valeurs, fidèle à ses convictions, tandis que d’autres y perçoivent un refus de tourner la page. Aimé Jacquet a offert à l’équipe de France sa première Coupe du Monde, mais cette réussite n’a pas apaisé ses tensions avec ce média, qui n’a, à ses yeux, jamais reconnu pleinement ses efforts.