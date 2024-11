Barça – Stade Brestois : Lamine Yamal incertain, un obstacle en moins pour le SB29 ?

La prochaine rencontre du Stade Brestois en Ligue des Champions sera contre le FC Barcelone, au mythique Camp Nou en Espagne. Pour ce choc attendu, le club catalan pourrait être privé de Lamine Yamal, une absence potentiellement bénéfique pour les Bretons.

Un duel décisif pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions

En lice pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Stade Brestois et le FC Barcelone promettent d’offrir un spectacle de haut niveau aux fans de football européen. Sur le papier, les Catalans partent favoris, grâce à leur forme impressionnante et à leurs récentes performances. En Liga, les hommes de Hansi Flick ont surclassé le Real Madrid avec un score de 4-0 lors du dernier clasico, et en Ligue des Champions, ils ont également surpris le Bayern Munich avec une victoire 4-1. De son côté, le Stade Brestois réalise un parcours inattendu en compétition européenne.

Pour une première expérience en Ligue des Champions, les joueurs d’Éric Roy brillent avec trois victoires et un match nul contre le Bayer Leverkusen sur leurs quatre premières rencontres. Classés quatrièmes avec 10 points, ils ne sont plus qu’à six unités d’une qualification pour les huitièmes de finale. Pour maximiser leurs chances, une victoire ou un nul face au FC Barcelone serait déterminant. À quelques jours de ce rendez-vous crucial, le Stade Brestois reçoit une nouvelle encourageante pour son équipe.

Photo du match nul du Stade Rennais à Brest

Lamine Yamal incertain face au Stade Brestois ?

Lamine Yamal, qui vient de remporter le prestigieux trophée Kopa au Ballon d’Or 2024, est en effet victime d’une blessure récente. Selon un communiqué publié par le FC Barcelone sur ses réseaux sociaux, la pépite espagnole de 17 ans « souffre d’une entorse à la cheville et devrait être absent pour une durée de deux à trois semaines ». Une incertitude demeure cependant quant à sa disponibilité pour affronter le Stade Brestois. Connu pour sa technique exceptionnelle et ses frappes enroulées dévastatrices, son absence représenterait un danger de moins pour le Stade Brestois.

Néanmoins, les Bretons devront probablement composer avec la présence de Robert Lewandowski, attendu en forme après quelques jours de récupération pour soigner ses douleurs au dos. La rencontre entre le FC Barcelone et le Stade Brestois est prévue pour le mardi 26 novembre 2024, et s’annonce comme l’un des matchs à ne pas manquer dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions.