RC Strasbourg : Le coup de gueule de Guéla Doué après la défaite contre l’AS Monaco

Le week-end dernier, le RC Strasbourg a subi une nouvelle défaite (1-3) en Ligue 1 face à l’AS Monaco et chute au classement général. Au micro de BeIN Sports, Guéla Doué a exprimé sa frustration et recadré ses coéquipiers.

La colère de Guéla Doué après la défaite contre l’AS Monaco

Déjà battu par l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 10e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg subit un nouvel échec contre l’AS Monaco. Cette fois-ci, la défaite est d’autant plus décevante, car Guéla Doué et ses coéquipiers ne s’y attendaient pas. Très motivés au coup d’envoi, ils ont offert une première mi-temps solide, menant même 1-0 au tableau d’affichage grâce à un but du défenseur ivoirien de 22 ans, inscrit à la 29e minute. Malheureusement, cet avantage n’a pas suffi pour éviter la déroute, car en seconde période, l’AS Monaco a complètement renversé la situation.

Photo : Guéla Doué

À partir de la 79e minute, les Monégasques ont pris le dessus avec un doublé d’Eliesse Ben Seghir (79e, 89e) et un but de George Ilenikhena (90e+1). Cette contre-performance a déçu le RC Strasbourg, et particulièrement l’unique buteur du club, Guéla Doué. En interview, le défenseur ivoirien n’a pas hésité à recadrer ses coéquipiers. « C’est frustrant de perdre en menant jusqu’à la 75e minute de jeu. On doit apprendre à gérer nos avantages, savoir quand attaquer et quand resserrer les lignes », a-t-il déclaré.

Interrogé sur un possible renforcement de l’effectif au mercato d’hiver, Guéla Doué pense que cela ne serait pas nécessaire, car l’équipe a déjà les qualités pour s’améliorer. « Recruter des joueurs d’expérience ? Non, on a de la qualité ; maintenant, c’est à nous de grandir », a-t-il expliqué. Après la trêve internationale, Guéla Doué et le RC Strasbourg affronteront l’OGC Nice le 24 novembre prochain.