RC Strasbourg : Liam Rosenior analyse la défaite face à l’AS Monaco

Lors de la 11e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg a subi une nouvelle défaite contre l’AS Monaco, s’inclinant 1-3. Après la rencontre, l’entraîneur des Strasbourgeois, Liam Rosenior, a partagé ses premières impressions, exprimant quelques regrets concernant le déroulement du match.

Analyse détaillée de la défaite de Strasbourg face à l’ASM

Le RC Strasbourg avait pourtant pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but de Guéla Doué, inscrit à la 29e minute. À la pause, le RCS se sentait en sécurité. Cependant, après la reprise, l’AS Monaco a renversé la situation et s’est imposé. Selon Liam Rosenior, cette défaite est principalement due au fait que son équipe a choisi de se replier en seconde mi-temps pour conserver son score. « On avait l’occasion de faire le break avant la mi-temps. Dans un match contre une grande équipe comme Monaco, tu n’as pas beaucoup d’occasions, et on doit marquer quand on en a l’opportunité. Ça n’a pas été le cas. On a reculé, on a essayé de tenir le score tout en exploitant nos transitions, mais on a péché dans le dernier geste et la dernière passe. On n’a pas su exploiter les espaces que Monaco nous a offerts », a-t-il regretté.

L’entraîneur du RCS regrette le score final

Rosenior a également exprimé son mécontentement quant au score final, compte tenu des efforts fournis par ses joueurs. « Ce match n’aurait pas dû se terminer sur un score de 1-3. Nous nous sommes créés une occasion juste avant leur deuxième but, et cela s’est joué à des détails. La différence entre les deux équipes réside principalement dans l’efficacité devant le but. Même si Petrovic a réalisé de beaux arrêts », a-t-il ajouté.

Liam Rosenior reste confiant malgré la défaite

Malgré la déception de cette défaite, Liam Rosenior continue de croire en son équipe. « Je suis très satisfait de ce que l’équipe a montré pendant 75 minutes : pressing, intensité et engagement. Le résultat ne changera pas l’impression que j’ai de mes joueurs », a-t-il affirmé, tout en les encourageant à garder leur motivation pour les prochains matchs. « Nous devons continuer à croire en ce que nous faisons, surtout dans ces moments difficiles. Quand on gagne, c’est facile d’y croire, mais après une défaite, les gens peuvent douter. J’ai dit à mes joueurs de continuer à y croire et de rester unis. Ce que nous avons vécu dans ce match nous aidera à l’avenir », a conclu l’entraîneur des Alsaciens.