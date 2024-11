PSG – Toulouse : Luis Enrique se confie sur la défaite passée contre le TFC

Dès la reprise du championnat, le Toulouse FC se déplacera au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain dans un match intense. Cette rencontre aura un goût de revanche pour Luis Enrique, qui garde en mémoire la défaite douloureuse de la saison dernière.

Luis Enrique : « C’était de la merde… »

Alors que le PSG n’était qu’à 90 minutes de célébrer un titre de champion, Toulouse a brisé la fête. Cette rencontre était également attendue pour marquer les adieux de Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid. Tout était prêt pour une célébration sous la direction de Luis Enrique, mais le TFC a joué les trouble-fêtes. Personne ne s’y attendait, mais les Violets ont su retarder les festivités parisiennes avec une victoire 3-1, grâce aux buts de Thijs Dallinga, Yann Gboho et Frank Magri. Suite à cette défaite, les Parisiens ont dû repousser leur fête.

Photo : Luis Enrique du PSG

Lors d’une interview pour un documentaire diffusé par Canal+ Sport, Luis Enrique est revenu sur cette défaite et la frustration ressentie : « Je n’ai pas aligné les titulaires habituels et… C’était de la merde ! C’était lamentable ! Ça m’a gâché la fête. Je n’ai rien fêté. C’est étrange, car c’est le titre dont j’ai le moins profité de ma vie. J’aurais pu tout casser. Je n’ai pas pris une seule photo avec le trophée. Je ne suis pas parfait, je reste un compétiteur. Ce jour-là, c’était de la merde. J’ai regardé ma femme et je lui ai dit que Xanita (sa fille décédée quelques années plus tôt, ndlr) me manquait, c’était sa date », a-t-il raconté.

Le vendredi 22 novembre prochain, Luis Enrique et le PSG retrouveront le Toulouse FC avec un esprit revanchard. L’objectif sera de prendre les trois points pour consolider leur place de leader en Ligue 1. Côté Toulouse, une victoire face au PSG renforcerait la confiance des joueurs et marquerait la fin de l’invincibilité parisienne en championnat.