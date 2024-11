Mercato Stade Rennais : Frédéric Massara déniche un crack écossais pour le SRFC

Les dirigeants du Stade Rennais lorgnent sur le jeune défenseur écossais Josh Doig pour renforcer la ligne défensive du SRFC lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Josh Doig, la piste chaude pour le SRFC cet hiver !

Le Stade Rennais active ses réseaux pour renforcer son effectif. Après le limogeage de Julien Stéphan et l’arrivée du technicien argentin, Jorge Sampaoli sur le banc du club breton, la direction du SRFC s’affaire en coulisses en vue du prochain mercato.

Parmi les pistes explorées, on retrouve Josh Doig, arrière gauche écossais de Sassuolo. Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, suit de près la progression du jeune joueur de 22 ans, titulaire indiscutable de la formation italienne évoluant en Serie B.

Plus solide défensivement qu’Adrien Truffert, l’actuel titulaire du poste au Stade Rennais, Josh Doig présente l’avantage d’être un joueur polyvalent capable d’évoluer aussi bien en tant que piston gauche qu’en défense centrale. Un atout non négligeable pour apporter de la concurrence et de la profondeur à l’effectif rennais.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Sassuolo, Josh Doig ne s’opposerait pas à un transfert au Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. D’autant plus que son profil correspond aux attentes de Jorge Sampaoli, qui souhaite renforcer la solidité défensive de son équipe. Le montant du transfert serait estimé entre 8 et 9 millions d’euros.

La direction du Stade Rennais pourrait accélérer le dossier et déloger le crack écossais. Car, d’autres formations européennes suivent aussi de près la situation du joueur. Josh Doig était proche de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. Mais finalement, il a décidé de poursuivre son aventure avec Sassuolo. Le club phocéen pourrait revenir à la charge cet hiver.