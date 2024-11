OM : Dans la tourmente, Leonardo Balerdi reçoit du soutien

Auteur de plusieurs erreurs lors des derniers matchs de l’OM, Leonardo Balerdi est en perte de vitesse. Le défenseur argentin peut-il retrouver sa solidité ?

OM : Leonardo Balerdi, un capitaine sous pression

Leonardo Balerdi, pilier de l’Olympique de Marseille la saison dernière, vit actuellement une période plus que délicate. Le défenseur argentin, promu capitaine cette saison, enchaîne les prestations en demi-teinte et les erreurs individuelles. Son expulsion lors de l’Olympico contre Lyon (3-2) a mis en lumière ses difficultés actuelles.

Le brassard de capitaine, pesant sur ses épaules, semble amplifier ces difficultés. Certains observateurs estiment que Leonardo Balerdi ne parvient pas à assumer pleinement ce rôle dans un contexte aussi délicat pour l’OM. Les raisons de cette baisse de régime sont multiples : adaptation au nouveau système de jeu de Roberto De Zerbi, pression liée à son statut de leader, ou simple passage à vide.

Benjamin Courmes prend position pour le défenseur central

Les critiques se multiplient à l’encontre du défenseur, certains allant même jusqu’à réclamer son départ. La direction marseillaise envisagerait d’ailleurs de renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato. Cependant, tous ne partagent pas cette vision.

Benjamin Courmes, journaliste spécialisé dans l’OM, a tenu à défendre Leonardo Balerdi, critiquant les sifflets et la pression exercée sur les joueurs en difficulté. Il rappelle les qualités du défenseur et estime qu’il serait contre-productif de le mettre encore plus sous pression. « On ne va pas se remettre à prendre en grippe Balerdi quand même », a-t-il lancé, assurant que Leonardo Balerdi reste un pilier de la défense de Marseille.