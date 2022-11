OM Mercato : Eric Bailly vers un départ inattendu de Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 04 novembre 2022 à 21:37

Alors que Eric Bailly est prêté cette saison à l’ OM, les doutes sur sa condition physique grandissent. Ce qui compromet déjà son avenir à Marseille.

OM Mercato : Le cas Eric Bailly commence à agacer à Marseille

Les semaines s'enchaînent et le constat reste le même pour Eric Bailly. L’international ivoirien n’est plus un footballeur à plein temps. Arrivé à l’ OM lors du dernier mercato estival, après un passage compliqué à Manchester United, le défenseur central a pris un abonnement à l'infirmerie. Après des débuts prometteurs sous ses nouvelles couleurs, il a rapidement été freiné dans son élan par des soucis physiques récurrents.

Mardi dernier, Eric Bailly avait reçu le feu vert du staff de l’Olympique de Marseille pour la réception de Tottenham (1-2) en Ligue des Champions. Igor Tudor pouvait donc compter sur un renfort de poids face à l’armada offensive des Spurs. Mais l’ancien joueur de Villarreal a une nouvelle fois rechuté. Il n’a tenu que 8 minutes sur la pelouse avant de sortir sur blessure. Son problème récurrent à la cuisse pourrait bien le mettre sur la touche encore plusieurs semaines. Et cette fragilité physique commence à agacer de nombreux observateurs de l’ OM. C’est notamment le cas de Benjamin Courmes qui estime qu’il faudra limiter la casser en écartant le défenseur ivoirien le plus rapidement possible.

« Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc-là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps (…) et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

Un transfert définitif compromis pour Eric Bailly

Eric Bailly a rejoint l’ OM sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros. Cette option sera levée automatiquement à la fin de la saison si l'international ivoirien joue 50% des matchs ou si l'Olympique de Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Et à première vue, son transfert définitif à l’ OM semble sérieusement compromis.

Et pour cause, voir Eric Bailly tenir sa place au sein la défense marseillaise est presque un évènement aujourd'hui. À tel point que les questions s'accumulent sur son état de forme. Si son temps de jeu à l’ OM ne s’améliore pas, le joueur de 28 ans devrait assurément retourner à Manchester United en juin prochain. Néanmoins, rien n’est encore acté pour son avenir.