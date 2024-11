Grâce à ses belles performances avec le Toulouse FC, Warren Kamanzi a récemment été convoqué pour la première fois en équipe nationale de Norvège. Lors d’une conférence de presse avec les médias norvégiens, le latéral droit de 24 ans a partagé les détails de cet événement marquant.

Warren Kamanzi surpris par sa convocation en équipe nationale

« C’est quelque chose que j’attendais avec beaucoup d’impatience et de très grand », a confié Warren Kamanzi, exprimant sa joie de rejoindre ses compatriotes pour défendre les couleurs de la Norvège. Le joueur a expliqué que la nouvelle lui était parvenue peu après la victoire 2-0 du Toulouse FC contre le Stade Rennais.

« En rentrant du match à Rennes dimanche, je me suis installé dans l’avion. Je me suis détendu, je regardais une série et discutais avec Joshua King. Puis, tout à coup, j’ai reçu un appel téléphonique m’annonçant la bonne nouvelle. J’ai essayé de rester discret dans l’avion. Une fois au sol, j’ai appelé mes parents, qui étaient ravis. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment réalisé que c’était vrai », a-t-il raconté.

Toulouse FC : Warren Kamanzi revient sur sa première sélection avec la Norvège 3

Une intégration chaleureuse en sélection norvégienne

Arrivé en sélection, Warren Kamanzi a été touché par l’accueil qui lui a été réservé. Coïncidence heureuse, il a célébré son anniversaire avec ses coéquipiers. « Mon anniversaire était en début de semaine. J’ai eu droit à un gâteau (sourire) », a-t-il révélé. Il a également participé à ses premiers entraînements dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Désormais officiellement international norvégien, le latéral droit du Toulouse FC est prêt à donner le meilleur de lui-même pour défendre les couleurs de son pays dans les prochaines compétitions européennes.

Warren Kamanzi explique son choix de représenter la Norvège

Bien qu’il soit né en Norvège, Warren Kamanzi possède également des racines africaines, plus précisément rwandaises. Cependant, le jeune joueur n’a jamais visité le Rwanda, son pays d’origine, car il a grandi en Norvège. Cette réalité a joué un rôle déterminant dans sa décision concernant son engagement international. Finalement, Warren Kamanzi a choisi de représenter la Norvège pour des raisons qu’il a lui-même expliquées : « C’était un choix difficile. Je suis né en Norvège et je parle la langue. Au Rwanda, c’est plus compliqué. J’ai reçu cette culture grâce à ma famille, mais je n’ai pas le même lien avec le Rwanda. Je n’y suis d’ailleurs jamais allé », a-t-il déclaré.